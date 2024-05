ANTES DE VOTAR REFLEXIONA

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Considero que nunca sobra una buena reflexión antes de emitir nuestro voto, porque entre tantas cosas se está jugando nuestro futuro y el de nuestros familiares.

En los últimos tiempos escuchamos decir que hay que votar por la persona y no por los partidos, a lo que estoy de acuerdo en parte, porque también es importante saber quiénes están detrás de cada candidata o candidato. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la señora Xóchitl Gálvez, y no vayan a salirme con que es misoginia.

Ella representa lo peor que hemos tenido como gobierno, a una camarilla de ratas que trataron muy mal a las y los mexicanos, se robaron todo lo que pudieron, generaron las peores condiciones de inseguridad, por la vía de la privatización casi venden al país, transformaron la deuda pública en privada y para qué les cuento más si ya lo saben todo, gracias a las benditas redes sociales y las mañaneras.

Por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum es la otra cara de la moneda, una mujer muy preparada, inteligente y con amplia experiencia en el servicio público, muy identificada con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

¿Pero de qué nos sirve que este plenamente identificada con el presidente de la república?

Sencillo, nuestro aliado, Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo que los últimos cinco presidentes no hicieron, atender las necesidades del pueblo, principalmente los más pobres.

No puede ser presuntuoso decir que el 2018 fue un parteaguas entre lo negro y lo blanco de los gobiernos en México, desde Salinas a Peña Nieto, ninguno hizo lo que este gobierno ha hecho por las y los mexicanos, en esos cinco sexenios jamás había estado mejor la economía nacional y el bienestar de la gente. Los programas sociales que se implementaron en este gobierno han impactado positivamente la calidad de vida de toda la población, en especial las de los más pobres.

Con decirles que, en las campañas actuales los de enfrente se paran el cuello diciendo que los programas sociales no se van a quitar porque ya están en la Constitución y eso señores es un logro del actual gobierno federal, en otras palabras, los de la oposición están ofreciendo lo que ya da este gobierno. Y en esto sustento lo que les ha comentado líneas arriba.

Antes de decidir nuestro voto hay que ver a la persona, pero todavía más a los que están detrás, porque de ello dependen los buenos o malos resultados que pueden dar al momento de asumir los cargos por los que compiten.

Ya nos dimos cuenta que tenemos un presidente que se preocupa por todos, pero más por los más pobres, como debe ser, luego entonces es importante que votemos en línea; ejemplo: Si votamos por la doctora Claudia Sheinbaum, también votemos por los diputados y senadores de Morena, para que ella tenga todo el respaldo de las cámaras que son las que deciden en qué se gastará el presupuesto federal.

Eso del equilibrio de poderes es cuando hay gobiernos como los de antes, que no tenía rienda para robarse los dineros del pueblo.

Ahora las cosas son diferentes y les pongo otro ejemplo: “Antes los verdaderos empresarios no pagaban sus impuestos porque sabían que algún gobernante se los embolsaría y el pueblo, bien gracias”.

Ahora no, esos mismos empresarios pagan porque tienen la certeza de que sus impuestos se regresan a la sociedad en obras y programas sociales.

Los empresarios baquetones siempre serán los mismos, no quieren pagar impuestos y buscarán la manera de que los gobiernos los beneficien de alguna manera.

No hay que dejarnos engañar por los que no se quieren ir, ellos ya nos demostraron que saben gobernar, pero para unos cuantos, ya nos demostraron que el pueblo no les importa, también nos demostraron que les gusta vivir como Reyes a costillas del hambre y la ignorancia de las y los mexicanos. Votar por ellos es como la mujer que regresa con el marido golpeador para que termine por matarla.

Saludos a todas y todos los colimenses y nos vemos en las urnas el 2 de junio.

REALIDADES

Hay algunas personas que me han pedido mi opinión sobre Leoncio Morán y Virgilio Mendoza y les digo: Mientras no haya una sentencia de un juez, yo no puedo decir nada de ninguno de los dos, porque las denuncias en medios o redes sociales, hechas con el hígado o el estómago, nada representan.

Por otro lado, ellos y sus partidos son aliados de Morena con un objetivo bastante claro: Continuar con el segundo piso de la transformación nacional, que nos lleve a erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro país. Y tanto los diputados como los senadores de Morena, serán fundamentales para que a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, pueda ejercer el presupuesto para beneficio del pueblo en general y reformar las Leyes con el mismo fin.

El PRI y el PAN, enemigos acérrimos de toda la vida, se unieron para hacer un solo frente a Morena partido que, con el apoyo del pueblo, les arrebató el poder en el 2018. Quién no recuerda cómo se trataban, de corruptos, mañosos y rateros no bajaba uno al otro. En su memento estuvieron convencidos de que cada uno por su lado le iban a hacer a Morena lo que el viento a Juárez, los puros mandados. Y los que hoy se desgarran las venas porque Locho y Virgilio están del lado de Morena, se quedaron calladitos, nada dijeron, ni chistaron.

Lo que hay que entender es que en Morena vamos por un proyecto humanista de nación, no vamos por la presidencia de la república o cualquier otro cargo, por sí mismos, ¡NO! El cambio verdadero es más profundo, la transformación nacional es mucho más que un triunfo electoral.

Y se los digo con el respeto que me merecen, en el remoto caso de que ganara Xóchitl, más del 90 por ciento de la gente, a la semana, después del 2 de junio, andará como la llorona gritando su error por todas las calles de México.

Por fortuna eso no sucederá, porque el pueblo mexicano ya abrió los ojos, porque el pueblo mexicano ya no se chupa el dedo y porque el pueblo mexicano no es tonto.

TONTO ES EL QUE CREE QUE EL PUEBLO ES TONTO.

