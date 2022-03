Analizan cómo entienden el éxito las mexicanas en Europa

*Cecilia Estrada, mexicana radicada en España, dictó una conferencia virtual a estudiantes de Derecho como parte del convenio UdeC-Red Global MX.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En estos días, Cecilia Estrada Villaseñor, especialista en migraciones internacionales y cooperación al desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas, dictó la conferencia “Narrativas del éxito de la mujer en Europa. Me voy para Europa… soy exitosa”, en la modalidad virtual, a estudiantes de la Facultad de Derecho como parte de la alianza establecida entre esta casa de estudios y la Red Global Mx Capítulo España.

Al dar la bienvenida, la directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la UdeC, Genoveva Amador Fierros recordó que el pasado 8 de febrero se firmó una carta de intención entre la Universidad y la Red Global MX, en su capítulo España, con el fin de generar transferencia de conocimiento mediante conferencias gratuitas impartidas por expertos y expertas en las distintas áreas del conocimiento que conforman esta organización de mexicanos y mexicanas que se desarrollan en el extranjero.

Amador Fierros comentó que este convenio es importante porque uno de los ejes transversales de la UdeC es la internacionalización, para que las y los alumnos adquieran competencias internacionales, interculturales y globales; “es una oportunidad para poner en contacto a los alumnos con profesionales que pueden ser un ejemplo e inspiración gracias a sus trayectorias profesionales, así como para ayudar a las y los jóvenes universitarios a reconocerse en un mundo interconectado que permite, a través de las tecnologías, compartir nuestros saberes y conocimientos”.

En su turno, la conferencista informó que España cuenta con 64 mil mexicanos que, gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden estar interconectados entre ellos y también con sus familiares y amigos en México; “es en las redes sociales donde vamos volcando información sobre quiénes somos y de esta manera creamos una narrativa de lo que consideramos significa ser exitosas en el extranjero”.

Compartió que, al ser invitada a colaborar para la Red Global MX empezó a trabajar con las mujeres al interior de esta asociación, ya que éstas representan más del 50% de los mexicanos que viven en España; se nos encomendó a la compañera Maricela Daniel y a mí que formáramos el programa Mujer Global MX y desde ahí empezamos a preguntarnos quienes somos, cómo llegamos a España, cómo estamos interconectadas entre nosotras y de qué manera nos coordinamos con otras asociaciones de mujeres en Francia, Alemania, Reino Unido, etc.”.

En el marco de este programa, agregó, se creó el proyecto Semblanza de la Mujer Mexicana con el fin de conectar con todas o la mayoría de mujeres migrantes mexicanas en España; “lo que descubrimos es que más del 50% de las mujeres en España tiene una alta formación académica, ya sea de maestría o doctorado, pero la mayoría no ha logrado acomodarse en espacios laborales relacionados con su formación profesional”.

Como parte de este proyecto, dijo, empezaron a realizar una serie de encuentros de mujeres mexicanas en España y realizaron más de cien entrevistas con las historias de aquellas mujeres que acudían a los encuentros y querían dar su testimonio; “encontramos diversos patrones que tienen que ver con procesos de integración y con las herramientas que se emplean para integrarse a este país, en algunos casos con frustraciones, porque a pesar de su formación no han llegado al lugar en el que quieren estar”.

A pesar de la frustración de muchas mujeres migrantes por no estar en el espacio de éxito profesional o laboral que imaginaban en España, comentó, muchas han tenido éxito en aspectos en los que no recaía su atención, “aspectos que tienen que ver con que se han reinventado; en algunos casos, si eran académicas se han vuelto emprendedoras; si eran abogadas se han convertido en diseñadoras de joyas, pero veíamos cierto dolor porque no reconocían el éxito que han tenido al no encajar con la idea que ya tenían antes de salir de México”.

En este sentido, la conferencista señaló que “es importante ser conscientes de esta narrativa que vamos generando al interior y que muchas veces está determinada por las estructuras sociales y lo que colectivamente se entiende por éxito. Es importante, entonces, la manera en que nos contamos las cosas, pero también la manera en que reconocemos nuestros logros particulares”.

Finalmente, señaló que gracias a este trabajo en comunidad con las mujeres migrantes mexicanas en España, se han podido poner en perspectiva estas narrativas porque estar en Europa, dijo, “no es el éxito más rotundo ni absoluto, pero tampoco el más absoluto de los fracasos; hemos ido configurando el éxito para entenderlo como una serie de sentimientos, actitudes, formas de ser, pensar y actuar; en suma, un modo de vida que se refleje en paz mental. A partir de ahí empiezan a llegar esos logros personales”.