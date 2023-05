Ana Karen Hernández: provechosa reunión con CDHEC

Se cumplieron objetivos, coincide con Armando Reyna

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El diputado Armando Reyna Magaña, coordinador de la Bancada de la Esperanza en el Congreso del Estado, así como la diputada Ana Karen Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo, coincidieron en que fue sumamente benéfica la reunión privada a la que fue citado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, y quien es el titular del Órgano de Control Interno de esta institución, Ángel Genaro Campos, con la finalidad de analizar lo conducente para dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 160/2021, en la que se declara la invalidez de la norma de la Ley Orgánica de la CDHEC que facultaba a su presidente para nombrar al titular de su Órgano de Control Interno.

“Tuvimos esta comparecencia, la cual fue votada por la mayoría de la asamblea de este Congreso del Estado para que compareciera el titular de la CDHEC, Roberto Ramírez, para llegar a acuerdos y comenzar con los trabajos y atender la sentencia de la SCJN donde nos hace un exhorto como Congreso del Estado para que podamos legislar respecto de esta ley orgánica de dicha institución”, indicó Ana Karen Hernández Aceves.

Abundó que Colima “es el único estado al que no se le está nombrando el Contralor por parte del Congreso de Estado, sino directamente por parte de quien es el presidente de la Comisión, entonces de aquí para adelante comienzan los trabajos preparatorios para nosotros como Legislativo corregir”, recordando que la SCJN determinó la invalidez de las proporciones normativas de los artículos que, en primera instancia, decían que el presidente de la CDHEC tenga la profesión de abogado, “eso es discriminar, ahora más profesionistas o ciudadanos y ciudadanas de la entidad no estarán impedidos de ocupar ese cargo, y el segundo es que no puede por ninguna manera nombrar su contralor de manera unilateral, directamente quien preside esta Comisión, y eso es lo que vamos a hacer en lo que respecta a nuestra función como Poder Legislativo”.

Hernández Aceves destacó la apertura que hubo en este diálogo y empezar a trabajar para poder hacer frente a esta sentencia.

En tanto, el coordinador de la Bancada de la Esperanza, Armando Reyna, reiteró que, tras esta reunión, “va a salir algo bueno, se le va a tomar en cuenta como órgano para que puedan también ellos este emitir una opinión, pero al final de cuentas el Congreso va a tener la última palabra, de cómo se va a reformar este artículo y que va a ser en beneficio, desde la propia institución y de la ciudadanía, por lo que vamos a estarles informando de manera muy puntual todo lo que se esté generando dentro de las comisiones”.

Finalmente, Armando Reyna expuso que, tras esta reunión, “hay buenos resultados y yo creo que también el presidente de la Comisión en sus declaraciones lo hará saber de esta manera”, resaltando que la reunión se dio de la manera en que fue aprobada por la mayoría, solamente con la presencia de las dos personas invitadas a comparecer y de manera privada.

“Algunos actores de otros partidos políticos mencionan situaciones que no tienen nada que ver con la naturaleza de esta reunión, que al final de cuentas resultó muy provechosa para la CDHEC y para los propios legisladores”, mencionó.