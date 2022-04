AMLO VOLANDO BAJO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Es innegable que, a estas alturas de su altisonante mandato, el líder moral de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, padre de la patria y encarnación del pueblo bueno y sabio de México ya anda volando bajo. La culpa de que haya perdido altura cuando todavía le faltan dos años y medio para aterrizar su mandato sexenal, él y sus huestes pueden seguírsela echando a los conservadores, neoliberales, nietos de Porfirio Díaz e hijos de Carlos Salinas, pero de que ya va cuesta abajo en su rodada, no hay duda alguna.

Si a nivel nacional López Obrador empezó ya a descender de la nube en que anduvo, en Colima su gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a cinco meses y medio de haber iniciado su mandato, todavía no logra levantar vuelo. El primero se empecinó en la consulta de Revocación de Mandato, con los pobres resultados por todos conocidos; y la segunda de plano le está sacando al parche trasladando este ejercicio de democracia participativa hasta las elecciones de 2030.

En el casi vecino sureño estado de Guerrero, sus ciudadanos votaron por la candidata a gobernadora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Evelyn Salgado Pineda, a sabiendas de que al hacerlo estaban eligiendo a José Félix “El Toro sin Cerca” Salgado Macedonio, no hubo engaño, caso contrario en Colima donde los electores al emitir sus votos a favor de la también MORENA Indira Vizcaíno Silva lo hicieron creyendo que ella gobernaría y mandaría, no su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. El protagonismo desenfrenado del líder moral del grupúsculo “Experiencia y Sabiduría” trae desestabilizada a Colima. Y no se ve cómo ni cuándo pueda su hija mandarlo de capataz al rancho chiapaneco del Peje.

No hay una sola área del gobierno de “La Esperanza” que se salve de la inoperancia, de la mediocridad pa’ bajo, de la incompetencia de funcionarios públicos sin formación, de tercera que llegaron sin tocar baranda a una administración estatal que se supone de primer nivel, Ya recorrieron sus primeros seis meses de una curva de aprendizaje de la que al final saldrán como entraron a ella, sin que se les haya pegado nada, excepto las malas artes. Así ni cómo ni por dónde.

Por supuesto que no todo es negativo y censurable en los hombres públicos que son Andrés Manuel, Indira y Arnoldo, hay que reconocerles que con sus actitudes antidemocráticas lograron unificar en su contra a la oposición y a buena parte de la sociedad cansada ya de las diatribas y descalificaciones que todos los días a todas horas lanzan por todos los medios a su alcance en contra de quienes no les acepten y aplaudan todos sus ocurrencias y caprichos.

Gracias al autoritarismo, cerrazón y violencia verbal 4tepistas, los líderes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática han entendido ya que solamente unidos podrán evitar que AMLO y sus radicales los arrollen y desaparezcan del escenario político de cara a las elecciones de 2024. Dignos de resaltar son el valor, la entereza y convicción acreditadas por los diputados federales opositores a la 4T que resistieron a pie firme, como en Colima Julia Lizet Jiménez Angulo y Riult Rivera Gutiérrez, todas las irracionales andanadas de insultos y vituperios que sobre ellos les lanzaron desde sus cuartos de guerra las pandillas Amloístas.

Se dice que…

*Hay 4campistas periodísticos colimeños que empiezan ya a desesperarse porque a la fecha no han sido incorporados ni a la nómina estatal y ni a la federal. Menos mal que al menos dos o tres de ellos cobran sus valiosos servicios en el ayuntamiento de Manzanillo. Ellos y a los del Club de Toby “Experiencia y Sabiduría” deben ser pacientes, el sexenio Indirista apenas empieza.

*Aunque los amigos de Arnoldo Vizcaíno Silva ya lograron meter a familiares y allegados suyos en cargos de confianza en la administración Indirista y amarrar algunos buenos negocios, quieren más, ex delegaciones federales para ellos. No tienen llenadera.

*Atinado nombramiento el de Alejandro Carbajal Berber como director de Comunicación Social del Congreso del Estado, incluidas todas las fracciones, no solamente las 4tepistas.