AMLO propone renombrar al “Triángulo Dorado” como el “Triángulo de la gente buena y trabajadora”

Chihuahua.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso a que se renombre la zona conocida como “Triángulo Dorado” entre Chihuahua, Sinaloa y Durango —donde se siembra y traficar droga, además de ser cuna de narcotraficantes— como el “Triángulo de la gente buena y trabajadora de la buena vecindad”.

En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, llamó a fomentar valores y atender a los jóvenes para alejarlos de las conductas antisociales y del consumismo “donde lo más importante es lo material por eso ‘¿Y la Cheyene apa?’ Al carajo con eso”.

Rechazó que se estigmatice a la población de estos tres estados por regiones donde impera el narcotráfico.

Luego de trasladarse en una aeronave de la Fuerza Área Mexicana para supervisar la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y la Tercera Jornada Nacional de Sembrando Vida, el primer mandatario destacó que se atiende las causas que originan la violencia con programas de bienestar.

“Pero sí el propósito es ayudar en toda esta región, que yo también coincido con Ariadna (Montiel, secretaria de Bienestar), no me gusta, me molesta que le llamen el ‘Triángulo Dorado’, ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el ‘Triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o la región de la ‘ buena vecindad’ o algo así”, expresó ante el aplauso de los asistentes.

Enfatizó que “ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que se ha dicho, y no hay que estigmatizar ninguna zona”.

Acompañado de integrantes de su gabinete como el titular de la Sedena, Luis Crecencio Sandoval, el presidente incluso dijo que le hizo la misma petición al gobierno de Estados Unidos.

“Yo les pedí a los del gobierno de Estados Unidos que ya no hablaran del triángulo de Centroamérica porque no les gusta a los centroamericanos que les llamen así a quienes viven en el triángulo de los países de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, son los países de Centroamérica, nada de triángulo”, recalcó

Destacó que lo acompañaran los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos, y de Sinaloa, Rubén Rocha.

En esta zona, cuna de narcotraficantes, el primer mandatario resaltó que se apoya a los jóvenes con becas para estudiar o con el programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

El presidente se comprometió a regresar a final de año para inaugurar el camino de Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo y de Tamazula hasta Santiago Papasquiaro.

