AMLO afirma que exgobernadores del PRI ‘merecen representar’ a México

Los exgobernadores @ClaudiaPavlovic y @AysaGonzalez fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Partido. De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión.

Este martes, el presidente López Obrador calificó de «poco político y muy poco tolerante» la posible sanción que recibirían los priistas en caso de aceptar su propuesta.

«Se me hace muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes; se puede vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén representando a México no pueden hacer labor partidista», aseguró.

El mandatario argumentó que su decisión de proponer a políticos priistas responde a que en el extranjero se debe representar la pluralidad de México. Además, aseguró que le consta que como servidores públicos tuvieron una buena actuación.

«En el caso de los exgobernadores, no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran, me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos», destacó.

Respecto de la postulación de Pedro Salmerón, que ha sido rechazada por las acusaciones de posible acoso sexual contra quien fue director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el presidente afirmó que Salmerón es un «excelente historiador» y que esperará a que haya pruebas en su contra.

«En el caso de Pedro Salmerón, hay esta denuncia que se presentó, no existe según entiendo una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso», subrayó.

Con información de EXPANSIÓN