Amaury Vergara, exige a Hierro que haga campeón a Chivas

México.- Amaury Vergara le dio la bienvenida a Fernando Hierro como director deportivo, pero con una encomienda: que haga campeón a Chivas. No hay de otra, sabe que los proyectos y procesos llevan tiempo, pero es la exigencia no sólo de él, sino de los millones de seguidores que tiene el Rebaño Sagrado en México y el mundo.

En entrevista con TUDN, el alto mando del Guadalajara indicó: “Le voy a dar ( a Fernando Hierro) todas las herramientas necesarias: el liderazgo y la toma de decisiones. Mi trabajo es exigirle que entregue sus resultados y la primera petición es hacer a Chivas campeón, porque de ahí podemos desplegar una proyección más allá de lo que queremos en el club a nivel global, de industria del futbol, pero creo que lo que más necesita la afición, lo que más alegría le podría traer a quien ame a Chivas es verlo campeón otra vez, lo necesitamos, es importante que busquemos ese objetivo y estoy seguro que lo vamos a conseguir”.

Y es que las bases están sentadas en los tres años de gestión del hijo de Jorge Vergara (qepd). “Sí busco tener proyectos que tengan el suficiente tiempo para madurar y puedan tener los resultados necesarios. En México pecamos de resultadistas a corto plazo y he tenido pláticas con gente exitosa del medio del futbol internacional, donde hay una área de oportunidad, al menos en Chivas, definitivamente, hay que dejar que los proyectos tomen vuelo para que, ya sea un entrenador o un director deportivo, tenga tiempo para conocer la institución, la identidad, sus valores, cultura y tradición, a cómo trabajar con los jóvenes que tienen un gran talento.

“Se tiene que mejorar en la formación, el profesionalismo de los expertos del futbol en México. Tiene que ver con periodos no a muy largo plazo, porque creo que en el futbol no hay paciencia, hay que entregar resultados, por supuesto, es una parte importante, pero me interesa mucho y le he traído estabilidad y creo que es lo que necesita el club y está dando resultados para continuar con esa filosofía”, dijo.

En cuanto a la idea futbolística de Hierro y que la plasme en Chivas, comentó: “Será importante lo que él mismo visualice de Chivas y para mí es muy importante que él se exprese, para que la afición y cualquier persona lo pueda conocer. Yo estoy muy emocionado y la pauta es buscar a la mejor persona posible para Chivas y creo que Fernando lo es”.

Y lo anterior se basa en que “es una persona ganadora, en diversos aspectos, principalmente como jugador. Es alguien que tiene liderazgo y que le hace falta al futbol mexicano y en Chivas, lo digo muy transparentemente, es liderazgo y creo que nos puede ayudar muchísimo a cómo tener una mentalidad más ganadora, tanto en este club, como en México”.

Lo que llamó más la atención a Amaury del ex jugador del Real Madrid fueron “sus procesos en las selecciones españolas. Me parece fundamental para el éxito y me hace pensar que es lo que necesita Chivas, por lo que es el club, por lo que necesitamos, por la importancia de la cantera y por eso es muy importante que venga un director deportivo que tenga una claridad y una visión de cómo debemos tener las mejores fuerzas básicas del país y de Latinoamérica y cómo debemos alimentarnos, principalmente de jugadores de cantera en Chivas, por eso es que creo que tiene el perfil adecuado y creo que en verdad comienza una nueva era en Chivas a partir de su llegada”.

