Alexa Moreno sigue brillando: Se prepara para traerse la medalla de París 2024

México.- Luego de Tokio 2020 su futuro fue toda una incógnita, aprovechó 2022 para operarse de algunas lesiones y tomarse un descanso más que merecido; finalmente, el año pasado decidió regresar y lo hizo con fuerza, pero sobre todo con convicción. Y ahora, a unos cuantos meses de París 2024 –sus terceros Juegos Olímpicos– tiene claro que debe aumentar el grado de dificultad para buscar esa ansiada medalla.

Y es que Alexa, aunque está procurando disfrutar este proceso, tampoco deja de lado el sueño de darle a México su primera presea olímpica en esta disciplina. Por eso sabe que debe de arriesgarse en el salto de caballo, pues ese cuarto lugar en Tokio 2020 y en el Campeonato Mundial en Amberes 2023 solo podrá ser superado si perfecciona una ejecución más compleja.

“No quisiera hacer el mismo grado, pero si hago otro salto debo hacerlo muy perfecto y siempre he querido hacer otra cosa. Espero que sí lo logre, ya lo he estado trabajando, poco a poco porque luego me abrumo. Probablemente meterle medio giro más al primer salto y me gustaría hacer lo mismo con el segundo, pero es un poco más complicado. El primero ya lo he hecho, entonces ya digo que sí se puede, estoy en fase de hacerlo en competencia, pero si es posible. Son cuatro décimas por cada medio giro más y sería mi giro de 5.6, ya que tengo el de 5.2”, platica Alexa Moreno en entrevista a MILENIO-La Afición.

En el pasado Mundial, Moreno presentó en la final un primer salto de 5.2 grados de dificultad y el segundo de 5.4, por lo que está pensando en subir la dificultad de la primera ejecución, que le daría mayor puntuación.

“Ese aumento de grado podría ser la clave para subir al podio en los Juegos Olímpicos, pero obviamente lo tengo que hacer bien, tiene que salir y me daría un poco más de nivel para sí entrar a la zona de medallas. Es un pasito más rumbo a ese podio olímpico, un poco largo, pero si me gustaría hacerlo”, analiza la gimnasta.

Si algo motivó a Alexa Moreno para seguir en este ciclo olímpico fueron las ganas de dejar una huella; eso sí, se impuso como regla número uno el disfrutar este proceso y no sufrirlo con la expectativa de dar resultados como pasó en Río 2016 y Tokio 2020.

“Obviamente sueño en grande, tener objetivos y metas, porque es lo que al final nos mueve para querer hacer más cosas, pero trato de que no sea opresivo, de que no sea un sentimiento de que de repente sienta una carga de más, porque ya lo he hecho y no es fácil; por lo que mi objetivo al regresar era disfrutar el deporte y entender por qué me gusta practicarlo, así que ese es como el balance que estoy tratando de mantener. Obvio quiero hacer grandes cosas, pero con un balance”, afirma la deportista.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 no logró avanzar a las finales, mientras que en Tokio 2020 sí lo hizo en el aparato de salto de caballo, donde se quedó con el cuarto lugar, a 17 centésimas de la medalla olímpica.

“Vivir otros Juegos Olímpicos siempre es una motivación y hacer un gran papel es la más grande motivación. Yo creo que lo principal que quiero es sentir que llego con la habilidad de competir, de tener un nivel para pelear por algo en serio y disfrutarlo mucho. Me he divertido mucho en estas últimas competencias, el último Mundial lo viví fenomenal, entonces cada ciclo lo he vivido distinto, cada Juegos Olímpicos fueron distintos y con sensaciones diferentes. Creo que ahora París lo voy a disfrutar mucho”, menciona Moreno.

Con información de Milenio