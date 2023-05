Aleksandar Kovacevic, el rival de Novak Djokovic

CN COLIMANOTICIAS

México.- Aleksandar Kovacevic (114° del ranking ATP) cumplirá el sueño de toda su vida: enfrentar a Novak Djokovic (3°), su máximo ídolo. Jugarán en la jornada del lunes en la primera ronda de Roland Garros.

Kovacevic lleva consigo una historia más que atrapante. Nació en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, pero es de origen serbio. Sus padres emigraron al continente americano para escaparse de la guerra.

En 2005, con tan solo 6 años, aquel niño se enamoró del tenis. ¿Por qué? Porque en la televisión estaban dando un partido que enfrentaba a Novak Djokovic y Gael Monfils. Aquel encuentro terminó con un marcador de 7-5, 4-6, 7-6 (5), 0-6 y 7-5 en favor de Nole. Desde ese día en adelante, el serbio se transformó en su inspiración.

En una entrevista con el sitio oficial de la ATP, demostró toda su admiración hacia el ganador de 22 títulos de Grand Slam: “Djokovic es el mejor ser humano que jamás ha jugado al tenis. Enfrentarse a cualquier miembro del Big 3 es algo que cualquier jugador querría hacer en su carrera, por muy pocas que sean las chances de ganar. Me siento un privilegiado por enfrentarme a él en un escenario como éste, es un auténtico honor».

Su historia no es como la de otros tenistas. Recién a sus 24 años está comenzando a despegar definitivamente en el circuito. Anteriormente, fue a la Universidad de Illinois y estudió finanzas. Además, formó parte del programa de mejores jugadores universitarios del tenis estadounidense.

«Elegí el camino universitario porque sentía que no estaba preparado para ser profesional. Maduré mucho, entendí mucho mejor la vida y adquirí herramientas que me permitieron dar el salto al circuito profesional. Ser tenista profesional puede ser horrible si no eres lo suficientemente maduro, pero yo llegué sabiendo lo que era salir de mi zona de confort, explorar mis límites y siendo una persona independiente y racional».

Con información de ESPN