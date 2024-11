ALCALDES CULPABLES

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Según datos publicados por Ranking Royals, presuntamente “el sitio web más confiable del mundo para todo tipo de clasificaciones”, correspondientes al año 2024, Colima, México, es la ciudad más peligrosa del mundo” con 140 mil 32 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y la ciudad puerto de Manzanillo en la quinta posición en este vergonzoso ranquin con 102 mil 58 víctimas de los balazos también por cada 100 mil habitantes.

Aceptando sin conceder que los alcaldes de los dos municipios mencionados líneas arriba sean culpables del gran derramamiento de sangre humana en los territorios que gobiernan, habría que contabilizarles, por lo mínimo, el 80% de los mismos a Elia Margarita Moreno González y a Griselda Martínez Martinez, pues ambas los gobernaron 9 meses y medio en el presente año. En cambio, a los debutantes en esos mismos municipios Riult Rivera Gutiérrez y Rosa María Bayardo Montes, apenas el 20 por ciento correspondiente a los dos últimos meses y medio del año por concluir.

Por el afán de golpear al alcalde capitalino con todo el dolo del mundo, lo hacen también con las y los alcaldes en funciones y a los inmediatos anteriores, incluidos los pertenecientes al “Segundo Piso de la Cuarta de Transformación”, liberando de cualquier responsabilidad a la Marina Armada, al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República, a los gobernadores de los estados con sus secretarías de seguridad pública y fiscalías generales. Por decreto periodístico, alcaldes como el de Colima, Riult Rivera Gutiérrez, son los únicos que deben responder por los baños de sangre que los sicarios, protegidos por el manto de la impunidad, causan en todos los municipios del país.

En este enfoque simplista y marcadamente tendencioso de manipular el problema de la grave violencia que viven los habitantes de las ciudades y comunidades del estado, culpando a los alcaldes y alcaldesas que las gobiernan por la comisión de muertes violentas, desapariciones forzadas de personas, secuestros, extorsiones, cobros de piso y demás delitos del orden federal, debe tener feliz y contenta a la delincuencia organizada y a las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, pues toda la responsabilidad y la culpa es de los alcaldes como el de Colima Riult Rivera Gutiérrez. ¡Asunto resuelto!

La ciudad de Colima seguirá siendo la más violenta de todo el mundo por culpa del alcalde de Colima, no vayan a creer que por el rotundo fracaso de la política amloísta de “abrazos no balazos”, mucho menos por la connivencia del gobierno 4T con los grandes cárteles de la droga y de los delitos de alto impacto. Siendo así, salen sobrando los cientos de miles de soldados, marinos, agentes ministeriales y policías federales y estatales y federales, no se diga equipo, armamento y miles y miles de millones de pesos.

Se dice que…

*Apenas el martes 19 de noviembre de 2024 por la noche, otro policía municipal más de Villa de Álvarez fue asesinado a balazos en la colonia Antorchista, en Colima. Ante el hecho criminal, la alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade “instó a no desistir en la lucha por la paz en la región”.

*Con el objetivo de reducir el uso de fertilizantes y convertir el 10% de sus tierras agrícolas en bosques y hábitats naturales, el gobierno de Dinamarca conformado Socialdemócratas, Liberales, Moderados del Centro, Populares Socialistas, Conservadores, Aliancistas Liberales y Social Liberales, pactaron sembrar mil millones de árboles en las próximas dos décadas.

*En la reciente reunión del G20, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo la genial propuesta de llevar a nivel mundial su fantasmagórico programa “Sembrando Vida”. Sin comentarios.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.