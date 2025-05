Advierten difícil situación financiera en el Ayuntamiento de Armería: “Nos va a tronar en cualquier mes”, alerta la síndico Sonia Hernández

Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La síndico municipal de Armería, Sonia Hernández, advirtió durante una sesión del Cabildo sobre la crítica situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, al grado de señalar que las finanzas podrían colapsar “en cualquier mes” si no se toman decisiones responsables y se incrementa la recaudación.

“Todos los eventos nos cuestan y al municipio le sigue costando, pero los números no dan para sostener esta situación. A este ritmo, el presupuesto que tenemos para todo el año no va a alcanzar ni a medio camino”, afirmó la funcionaria.

Hernández hizo un llamado a todos los integrantes del Cabildo a tomar conciencia sobre el manejo de los recursos públicos, subrayando que la baja recaudación limita la capacidad de respuesta del gobierno municipal ante las necesidades ciudadanas, como el problema actual de desabasto de agua en la colonia Lázaro Cárdenas.

“Se necesitan piezas para resolverlo, pero si no hay recaudación, no hay dinero. La gente tiene razón en exigir servicios, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero si no lo estamos generando?”, cuestionó.

La síndico reconoció el trabajo del equipo contable del Ayuntamiento y destacó que, aunque los resultados económicos no han sido los esperados, ha habido un esfuerzo genuino en la administración de los recursos. Mencionó también que en ejercicios anteriores no siempre hubo el mismo acompañamiento técnico, por lo que valoró la labor actual de quienes integran el equipo financiero.

Finalmente, Hernández abordó el tema de los cobros en eventos públicos como el Carnaval, donde, dijo, algunas personas solicitaron exenciones. Reiteró que la ley es clara y que no se puede beneficiar a unos ciudadanos sobre otros sin incurrir en actos de favoritismo.

“La ley es pareja para todos. No podemos cobrarle a unos y a otros no, aunque haya presiones. No se trata de beneficiar a nadie, se trata de cumplir con la ley y cuidar el dinero del pueblo”, concluyó.