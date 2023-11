Acuerdan UdeC y universidad colombiana doble titulación para Gastronomía y Lenguas Extranjeras

*“La doble titulación resulta pertinente y conveniente, ya que dotará de mayores oportunidades a las y los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia y de nuestra casa de estudios¨”: Christian Torres Ortiz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Universidad de Colima y la Universidad Católica Luis Amigó (Colombia), presentaron esta mañana, en ceremonia virtual, el lanzamiento de los convenios de doble titulación en los que participan la Facultad de Lenguas Extranjeras y la Facultad de Turismo y Gastronomía por la institución colimense, y la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y de Profesional en Gastronomía por la institución colombiana.

En su intervención, el rector de la UdeC, Christian Torres Ortiz Zermeño señaló que la gestión que encabeza se ha planteado como eje transversal la internacionalización. En este tema, enfatizó, “nuestra Universidad tiene una experiencia acreditada en las últimas dos décadas; por esta razón, la doble titulación resulta pertinente y conveniente, ya que dotará de mayores oportunidades a las y los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia y de nuestra casa de estudios”.

Destacó que, en la internacionalización, la Universidad de Colima tiene la presidencia de UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) y la vicepresidencia regional de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). Desde ambas instancias, aseguró, “es posible incidir positivamente para que los estudiantes generen una conciencia global y amplíen sus horizontes culturales, profesionales y personales”.

Por su parte, Olga Cecilia Vásquez Jaramillo, decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la universidad colombiana, dijo que en este convenio “ambas universidades fortalecen el acompañamiento y proceso de internacionalización para sus estudiantes”, y que en la visita realizada por académicos colombianos a la UdeC, “se constató la calidad de los programas educativos con los que se establece dicho convenio, el cual les reportará grandes avances a los estudiantes colombianos”.

Señaló que los lazos de cooperación que se inician este martes de manera formal “generarán impactos positivos en el proceso de formación y de conocimiento cultural de los estudiantes de ambas universidades”. Agradeció por último a la Universidad de Colima “por extender estos espacios y conocimientos”.

Elisa Quiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras y Aurelio Deniz Guízar, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, ambos de la UdeC, señalaron que esta colaboración es parte del trabajo constante y la experiencia de cooperación internacional de ambos planteles. Se dijeron convencidos de que “esta cooperación aportará un valor agregado en la formación de estudiantes, brindándoles la oportunidad de enriquecer sus conocimientos y habilidades desde la perspectiva intercultural e internacional”.

A lo anterior se sumó Mario León Restrepo Muñera, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la institución colombiana, quien agradeció a la UdeC “por permitirnos formar parte de estas actividades de cooperación académica, cuyo objetivo central es la calidad en la formación”.

David García Jiménez, vicerrector de Docencia, en representación de Carlos Cardona Quiceno, rector de la Universidad Católica Luis Amigó, destacó el esfuerzo realizado por los directores de estos dos programas académicos, habló de su gusto por la historia en general y de la historia de México en particular, en especial del periodo del presidente Lázaro Cárdenas y resaltó la cultura de nuestro país “como un aprendizaje para los estudiantes colombianos, así como para los profesores y el programa académico”.

La presentación de los programas de Gastronomía y Lenguas Extranjeras de ambas universidades estuvo a cargo de las coordinadoras académicas, quienes detallaron las condiciones bajo las cuales los estudiantes podrán participar de estos convenios de doble titulación.

Por la UdeC también estuvieron Martha Magaña, coordinadora general de Docencia; Leobardo George, Abogado General y Ana Cecilia García, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica.