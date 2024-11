Aclara Javier Pinto que supervisión de traslado de jornaleros es responsabilidad de la Guardia Nacional

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Javier Pinto Torres, sub Secretario del Trabajo en el Estado de Colima, se refirió a la problemática del traslado de jornaleros agrícolas en la región, un tema que ha cobrado relevancia debido a los accidentes, algunos de ellos fatales, ocurridos en el municipio de Tecomán.

En relación a los traslados, Pinto Torres mencionó que se ha identificado que se da por hecho que son jornaleros por la vestimenta y porque se desplazan en camionetas de doble rodado, pero en varias ocasiones ellos mismos niegan información “sabemos porque hemos tenido conocimiento de accidentes en los que se supone que las personas involucradas son jornaleros, ya que van vestidos con ropa típica del campo, pero el traslado de estas personas recae en la Guardia Nacional”, explicó.

En ese mismo tema, Pinto Torres señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan las autoridades, es la falta de apertura por parte de los trabajadores y la imposibilidad de identificar a los jornaleros cuando se realizan las inspecciones en los campos agrícolas. “Cuando llegamos a hacer las inspecciones en los diferentes ranchos, ya no hay niños o no hay trabajadores disponibles, y todos los testimonios son coincidentes”, comentó el secretario, indicando que muchos trabajadores prefieren no hablar del tema.

El funcionario estatal destacó que, aunque las autoridades locales pueden realizar inspecciones en los centros de trabajo, la responsabilidad sobre la seguridad en los traslados corresponde a la Guardia Nacional, que es la encargada de regular y supervisar el transporte de los trabajadores agrícolas.

“Una vez que hemos identificado los centros de trabajo, realizamos las inspecciones correspondientes en conjunto con la autoridad federal, que también tiene competencias en las áreas de seguridad, salud y capacitación para los trabajadores”, añadió Pinto Torres. De acuerdo con el funcionario, el ámbito de acción de la Secretaría del Trabajo local se enfoca principalmente en la inspección de las condiciones generales de trabajo, mientras que las condiciones de seguridad, salud y capacitación son responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

Finalmente, Pinto Torres destacó que la colaboración entre autoridades locales y federales es fundamental para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas y garantizar su seguridad durante el traslado y en el lugar de trabajo. Sin embargo, subrayó que el problema persiste y se requiere de un esfuerzo conjunto para erradicar prácticas que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores del campo.