¿A QUIÉN BENEFICIA LA RENUNCIA DE LOCHO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Sin lugar a dudas sorprendió a los colimenses la renuncia pública que hizo Alfonso Morán Sánchez “Locho”, a la presidencia estatal del partido Movimiento Ciudadano, “MC”, a pesar de que revivió al partido con una importante presencia política en la sucesión estatal, superando a varios partidos, por tal motivo se consideró que jugaría en el 2024 por alguna senaduría o diputación federal.

Su renuncia la hizo en forma sencilla y sin protocolos mediante un mensaje verbal en video mientras manejaba su vehículo, como mandando la idea de que no quería perder tiempo en su labor cotidiano para andar en la grilla y explicar sus motivos, porque mencionó que no vive de la política sino de su trabajo y que atenderá su salud, familia y empresas.

No hace poco mencionamos aquí que “Locho” es un cuadro político valioso, y aunque haya renunciado no dejará de serlo, dejó buena impresión al efectuar una reciente reunión con sus colaboradores y amigos más cercanos de todo el estado, para manifestarles su agradecimiento personal para despedirse e informarles el motivo personal de su retiro, pero la verdad es que no podrá deslindarse por completo ya que la política es impredecible al igual que el comportamiento humano y más cuando ya trae el virus políticos en la sangre, y hasta el simple hecho de ser ciudadano y empresario lo obliga moralmente a ser parte del escenario estatal.

Por lo anterior no descartemos que se involucrará en las decisiones electorales del 2024 y también de la próxima administración estatal. Pero hace muy bien en anunciar su retiro ya que así se deslinda de los dimes y diretes de la política estatal.

LA RENUNCIA BENEFICIA A LA ALIANZA

Los experimentados en la política local coinciden en que la renuncia de “Locho” le beneficia en gran parte a la alianza opositora PRI, PAN y PRD debido a que los personajes políticos que lo apoyaron en la contienda estatal la mayoría fueron panistas, varios priístas y uno que otro del Prd, pues sin duda que si el MC no hubiera participado a la gubernatura Morena no hubiera ganado, así aseguran, consideran que tanto el MC, el Verde, Fuerza México y el PT su labor fue la de dividir los votos de la alianza opositora, pero sin dudas Locho logró consolidar un proyecto estatal que trascendió y que consideró ganar, por otra parte el MC por lógica política tendrá nuevo dirigente estatal que pudiera ser el Diputado Local Ignacio Vizcaíno Ramírez. El futuro del MC es incierto.

¿GRISELDA VALENCIA REPRESENTANTE DE EBRARD EN COLIMA?

Trascendió que en la ciudad de México le recomendaron a Marcelo Ebrard nombrara como su representante de enlace para su campaña política presidencial en nuestro estado a la senadora Griselda Valencia de la Mora, quizás la recomendación salió de algún duende del Palacio de Gobierno del Estado ya que este nombramiento beneficiaría y mucho a la gobernadora Indira Vizcaíno quien apoya a Claudia Sheinbaum. Sin duda la senadora reaparecerá en escena política.

COLIMA EN ALERTA

La Gobernadora del Estado Indira Vizcaíno envió ayer un comunicado social para tranquilizar a la población que estaba pegada a los televisores alarmada por los hechos violentos en Sinaloa, señalando que las autoridades de Colima en coordinación con las de seguridad pública del orden federal estaban en situación de alerta ante posibles hechos violentos que pudieran presentarse debido a la detención de Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán, mencionó que el gobierno federal había prevenido a los estados del país. Afortunadamente no hubo registro alguno.