A COLIMA LE URGE UNA NUEVA ETAPA LEGISLATIVA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gran mayoría de los legisladores de nuestro estado de Colima, ya sean locales o federales, han pasado en sus legislaturas sin pena ni gloria, no han dejado huella, muy pocos han hecho historia legislativa que trascienda durante su labor ya sea en el Congreso Local, en la Cámara de Diputados del orden federal o en la Cámara de Senadores y no todo es culpa de ellos, se debe en gran parte al deterioro y corrupción de nuestra política nacional, pues nuestros partidos son los responsables del deficiente desempeño legislativo en el orden local y nacional.

LOS PARTIDOS CONTROLAN A SUS LEGISLADORES

Un senador, un diputado federal o local en forma histórica y hasta la fecha, así lo hace el PRI, el PAN, el Verde, el PT, inclusive hoy Morena, “desde que alguien acepta una candidatura oficial como legislador, se obliga a recibir indicaciones del partido que representa”, no tienen autonomía, es como entrarle a la mafia política, excepto los independientes, todos reciben indicaciones a través de los coordinadores de las fracciones de cada partido, para que voten a favor o en contra de las iniciativas que se presentan, so pena de ser congelados o expulsados sino lo hacen, esta es nuestra política a la mexicana y así se hace en la mayoría de los países para la permanencia y fortaleza de los partidos.

¿UN LEGISLADOR NO REPRESENTA A LOS CIUDADANOS?

En la práctica legislativa en México los intereses de los partidos son los que deben defender y son lo que importan, no el de los ciudadanos o de los mexicanos, es decir no nos representan en forma prioritaria y los temas a discutir o analizar en las legislaturas predominan los que solo desea el presidente del país o el gobernador en turno en los estados, por tal motivo la acción legislativa personal del legislador o legisladora se limita en cumplir las indicaciones del partido, si es que quiere ser beneficiado y mantenerse en la política, por eso son muy pocos los legisladores locales y federales que se esfuerzan y se arman de valor para hacer proyectos en favor de la ciudadanía, porque saben que sus iniciativas personales pueden hasta ser rechazadas por su propios partidos o simplemente ser marginados o expulsados de su bancada. Aunque también hay legisladores corruptos que se venden al mejor postor.

POCOS LEGISLADORES HAN PASADO A LA HISTORIA

A pesar de esa pésima tradición legislativa algunos legisladores han trascendido, un ejemplo, Socorro Díaz Palacios ha sido una mujer colimense relevante en la vida política de México y de Colima, fue senadora y diputada federal, su experiencia la motivo a participar y promover un proyecto legislativo que trascendió en la historia, y lo logró conjuntamente con otros proyectistas, lo hizo para la igualdad de género, para que los hombres tuvieran el mismo derecho que las mujeres ante el Issste, pues en ese tiempo solo a los hombres se les permitía afiliar a su mujer o esposa, pero no le permitían a la mujer empleada o trabajadora del gobierno federal que su esposo fuera derechohabiente, y Socorro Díaz fue la impulsora del decreto federal y lo logró a nivel nacional.

Localmente pocos legisladores han trascendido, Roberto Chapula de la Mora en forma reciente, siendo regidor en el Ayuntamiento de Colima impulsaba un decreto para echar abajo el cobro indebido del famoso DAP, -impuesto al alumbrado público- que alegaba era inconstitucional, pero el Congreso Local no lo tomó en cuenta, hasta después siendo diputado local por el Verde retomó el asunto para convencer a las diferentes fracciones partidistas y así logró aprobarlo y fue reconocido como el DAP como inconstitucional en varios Congresos y se suspendió el cobro a la ciudadanía y Joel Padilla del PT siendo senador subió a tribuna también a promoverlo a nivel federal.

CONGRESO PROHÍBE COMIDA CHATARRA EN ESCUELAS

Vale la pena recordar que en el 2021 el Congreso Local sobresalió en algo muy positivo, no recuerdo los legisladores locales que impulsaron la importante iniciativa para motivar la alimentación sana en las escuelas preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos y escuelas superiores, prohibiendo la venta de la alimentación chatarra y de refrescos en las escuelas, se promovió a través de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, fue definitivamente un éxito y una necesidad para el sano desarrollo escolar estatal y Colima fue pionera a nivel nacional.

Hay una muy mala opinión de la labor de los diputados, la gente dice que no hacen nada, solo parar la mano, por eso nos urge una nueva y mejor etapa legislativa en Colima, más moderna y operativa conforme a la realidad estatal y nacional, urge que los nuevos legisladores locales en lugar de embolsarse el dinero del pago de los asesores lo inviertan para beneficio de Colima y se coordinen con una buena o buen abogado o consoliden por cooperación una oficina de Asesores, porque en el mismo Congreso hay personal con experiencia, pero están relegados, Juan Ángel Magaña es uno de ellos, quien también es analista político.

Finalmente, a Colima le urge una nueva y mejor etapa legislativa con el nuevo Congreso Estatal y federal más aún con los nuevos senadores o diputados federales, no nos gustaría que pasen sin pena ni gloria, deseamos que ahora sí se pongan las pilas, y no solamente se dediquen a levantar la mano y cobrar sus buenos ingresos, esperemos que Mely Romero, Virgilio Mendoza, Gricelda Valencia que ya debería tener experiencia, y Leoncio Morán asuman una mejor responsabilidad legislativa que la mayoría, pues la problemática social es muy amplia y preocupante en algunos rubros y con visión y voluntad pueden aportar mucho, Un ejemplo, las compañías telefónicas hasta hoy se niegan en cortarles la comunicación a los miles de extorsionadores que denuncian por falta de una ley contra la delincuencia, ¿No hay un solo legislador en todo el país interesado en ello?. No es ridículo que las Fiscalías den listas de teléfonos extorsionadores en lugar de cortarlos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.