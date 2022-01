20-22…lo que viene

A media semana

Por: César Alejandro Guerrero Ramírez.

Antes que nada, primeramente amable lector permítame desearle un feliz año nuevo, que goce de cabal salud y echarle mucho cuidado todavía con ese Covid que nomás no se quiere terminar y que desgraciadamente por las fiestas decembrinas se esperan aumenten los casos de contagio, la prueba está que retrocedimos a semáforo amarillo, así que, no se confíe y respete las recomendaciones sanitarias por el bien de todos. Hay que tomar en serio este virus que parece no tener fin, ayer mismo se publicó que expertos del Instituto Hospitalario Universitario Méditerrannée (IHU) de Marsella, Francia, detectaron una nueva variante del coronavirus que tiene más mutaciones que Ómicron y Delta, preocupante dato.

En otro tema, no quisiera pecar de pesimista, pero aparte de la pandemia -que no está domada ni de broma- viene un 20-22 complicado financieramente para todos los mexicanos con una inflación superior al siete por ciento; Colima no ajeno de esta triste realidad, más por el desastre financiero que dejó el peor mandatario de la historia, o séase un cuate mal recordado José Ignacio Peralta Sánchez que junto con sus compinches: Cristián Meiners y Carlos Noriega, secretarios de Administración y Finanzas respectivamente no se hartaron de robar hasta el último momento, los resultados todos los conocemos, paralizó el gobierno del estado en el segundo semestre del año pasado cuando Nachito declaró la quiebra originando impagos a la burocracia y magisterio, todo por las pésimas decisiones en materia económica del egresado del ITAM y Essex, quien al final de cuentas demostró su incapacidad y que solo fue a esas famosas escuelas de paseo o en busca de aventuras de las que es aficionado.

Luego entonces, sobra hablar del paquetazo que heredó Indira Vizcaíno Silva, la cual se la tendrá que rajar a marchas forzadas para sacar del socavón en que el priísta dejó la entidad, cierto, tarea harta difícil pero pues por eso la ciudadanía votó por el cambio de régimen, le vieron cualidades a la cuauhtemense y, como ella mismo lo ha mencionado, no tiene derecho a fallarle a la gente. A la par, el otro Poder que debe ponerse las pilas y quitarse la modorra es el Legislativo, cobran muy bien como para solamente ir a parar la mano en sus curules, está bien, hay que darles el beneficio de la duda, no obstante los morenistas pregonaron a los cuatro vientos que no se convertirían en oficialía de partes de la gobernadora, y eso, precisamente es que son junto con sus aliados, está bien, que se entiendan los dos poderes para que fluyan las cosas, pero tengan presente que están en el ojo de los colimenses en el asunto de los juicios políticos contra JIPS, para nada sirven, so como los exhortos; pero hagan su chamba, lo importante es que le den seguimiento y exijan justicia pronta y expedita a las Fiscalía General y la Anticorrupción, que llamen continuamente a ambos titulares a que rindan cuentas de los avances y no salgan con que se les pasaron los tiempos como con Mario Anguiano, ni se les ocurra porque se echan encima a la gente, así que ni lo piensen siquiera, cero impunidad permitiremos, estamos cansados que la clase política haga mal uso de recursos públicos y nadie, tristemente haya sido procesado penalmente. Qué acaso los presuntos actos de corrupción por más de 11 mil millones de pesos señalados a JIPS no es suficiente para merecer cárcel, vaya hasta los legisladores locales le reprobaron la última cuenta pública al detectar que de las 784 observaciones hechas por el Osafig, 584 tienen irregularidades financieras. En seguridad, lamentablemente no pintan bien las cosas, la violencia al por mayor, las muertes con sello del crimen organizado un día sí y el otro también por toda la geografía estatal, 20 desaparecidos en el último bimestre y los que se acumulen. Nada proféticas fueron las palabras del recién estrenado secretario de Seguridad Pública, Manuel Llerandi Ruiz quien prometió que un mes se verían los resultados, para nada, sigue igual o peor por si no se ha dado cuenta el capitán de Navío.

En cuanto a los municipios, los diez en crisis, pasando las de Caín por la falta de lana, algunos peor que otros pues sus antecesores alcaldes resultaron un fiasco; apenas les ajusta para pagar nómina y para mal prestar los servicios públicos y seguridad, entraron enjundiosos como cada tres años, pero al darse cuenta que las haciendas estaban vacías, comenzaron los problemas. A la decena, les recomendamos se enfoquen en atender lo que marca la Ley Municipio Libre y no anden con que van a dar becas, desayunos, pensiones, etc, no se pongan con sansón a las patadas, el papá de los programas sociales es Andrés Manuel López Obrador, no malgasten el poco dinero que tienen, a lo suyo.

PARA CERRAR

Dos meses pasaditos en poco tiempo para evaluar el desempeño del denominado gabinete de la transformación; empero parece que la mayoría de los funcionarios al igual que ciertos diputados locales morenistas continúan en campaña electoral imitando al principal predicador amloísta de Colima, Vladimir Parra de repetir como pericos en sus redes sociales lo que dice en las mañaneras su gurú AMLO, hay cuando les sobra tiempo publican algo de Indira, pero de su trabajo casi nada, quieren sobrevivir políticamente colgados de la 4t, exprimirla lo más que se pueda.

TRES CITAS PARA RECORDAR

«Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso.» C. Cortéz.

“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”. Dale Carnegie.

“Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro?” Arthur Schnitzler.