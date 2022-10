156 alumnos fueron beneficiados con el Programa UdeC Donativos

“Mediante la suma de todo estos esfuerzos, se contribuye a que los alumnos beneficiados cuenten con un servicio esencial para su proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida cotidiana”: Rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante la mañana de este martes, en tres eventos por separado realizados en el campus central, la Universidad de Colima, a través del programa UdeC Donativos entregó 156 apoyos a estudiantes de licenciatura y bachillerato de todos los campus de la casa de estudios

El primero de ellos fue el otorgamiento de la beca “Entrega de lentes” a 26 estudiantes y el segundo fue la entrega de la beca “Servicio de internet” a 30 jóvenes; ambos eventos se realizaron en la sala de juntas de rectoría. En el primer acto, las y los jóvenes recibieron lentes donados por Eliézer Tejeda Naranjo, Daniel Alejando Olvera Soto, Juan Alberto López Aguirre y Víctor Javier Méndez Castillo.

En el segundo evento, los estudiantes recibieron un certificado de internet con el cual tendrán internet gratuito en sus hogares durante cuatro meses. En este caso, las y los donantes prefirieron el anonimato.

El tercer evento fue la entrega de la Beca Donativos, cuarta edición, a cien estudiantes de licenciatura. Aquí los donantes fueron Mauricio Barreto Peralta, de la empresa Hechos de la Tierra; Yaotzin Flores Peña de Papayos de Occidente y José Ángel Rodríguez Velázquez. Este se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Durante su intervención, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño agradeció, en nombre de la Universidad, a las y los donantes, “quienes hacen posible esta entrega de becas. Quiero decirles que aquí está el fruto de su esfuerzo”. En ese sentido, pidió a quienes resultaron beneficiados reconocer ese esfuerzo con un aplauso; “además, quiero pedirles, jóvenes, a todos ustedes, comprometerse con el apoyo que están recibiendo; se trata de que no dejen por ninguna razón sus estudios de educación superior”.

Explicó que, bajo este esquema de apoyos, se mantiene el propósito de buscar las estrategias para apoyar a un mayor número de estudiantes. Una de estas estrategias, dijo, que ha resultado exitosa, es el Programa de becas UdeC Donativos, “que se fortalece con la voluntad de egresados a los que les ha ido bien en su desempeño profesional y de empresas que se suman a esta iniciativa de apoyar a estudiantes, sobre todo de educación superior”.

Destacó de este programa que no se enfoca sólo en la entrega de recursos, sino que satisface las distintas necesidades de las y los jóvenes, como son la alimentación, los lentes o el servicio de internet, éste último esencial en tiempos de pandemia y durante emergencias como la ocurrida después del sismo, donde la mediación tecnológica resultó fundamental.

“Mediante la suma de todo estos esfuerzos -agregó el rector-, se contribuye a que los alumnos beneficiados cuenten con un servicio esencial para su proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida cotidiana”.

Es así -continuó- “como se va haciendo comunidad, esta comunidad tan grande que se conforma por miles y miles de estudiantes, trabajadores, egresados y jubilados. Siéntanse orgullosos de su Universidad, jóvenes, ya que nosotros nos sentimos muy orgullosos de todas y todos ustedes por seguir su camino, por formarse en la educación superior y tener un mejor futuro laboral, profesional, personal y familiar”.

Por último, Christian Torres Ortiz señaló que desafíos como el de la pandemia y la disminución de becas para el nivel superior “nos hacen cada vez más fuertes; en ese sentido, les pediría que no claudiquen y que cualquier dificultad que tengan, con toda confianza se acerquen a su Universidad; si algo podemos hacer para que no interrumpan sus estudios, no tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer”.

En la entrega de lentes, la estudiante Camila Preciado Hernández habló, en nombre de quienes fueron beneficiados con esta beca, señaló que pese a la motivación que tienen de superarse y contribuir al desarrollo del estado y la nación, “en ocasiones ese objetivo se ve obstaculizado por cuestiones económicas. En nuestros casos, además, se complica por el gran sacrificio que significa atender económicamente las deficiencias visuales que padecemos y que afectan de manera directa a nuestro desempeño escolar”.

Por último, agradeció a la Universidad de Colima y a los donantes, ya que esta entrega de lentes “significa un gran respiro para la economía de nuestras familias y una esperanza para que la perspectiva de nuestro futuro sea más clara”.

En el caso de la beca se internet, Melody Silvana Méndez Madrid, alumna del cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico, en nombre de las y los beneficiados agradeció al rector por su trabajo de gestión en favor de los estudiantes. Este apoyo, dijo, “nos permitirá seguir adelante y perseverando por mejores resultados en nuestros estudios y las metas que nos hemos trazado”.

Por último, en nombre de los alumnos beneficiados con la beca Donativos en su cuarta edición, la estudiante Alejandra Godínez Duran, alumna de la Facultad de Letras y Comunicación, comentó que “como estudiantes reconocemos el esfuerzo que nos ha llevado a formar parte de una institución tan prestigiosa como la Universidad de Colima y los retos y sacrificios a los que nos hemos visto enfrentados; todo con el fin de encontrar en nuestro entorno el más puro de los conocimientos”.

“Por ese motivo, agradezco a los donantes, quienes hicieron posible este apoyo y a nuestra preciada Universidad por posicionarse de forma activa en la constante búsqueda del bienestar de sus estudiantes; saber que contamos con el apoyo y respaldo de nuestra institución, liderada por nuestro rector, es un regalo inmenso”.

Como beneficiaria de este Programa, dijo por último, “conocemos lo necesario que son estos apoyos para poder seguir alimentando nuestras necesidades por el conocimiento. Todas y todos formamos parte de la comunidad UdeC y en momentos como éstos es que podemos vislumbrar el futuro que nos espera con la esperanza de dejar el mundo mejor que como lo encontramos”.

En todas las entregas, acompañaron al rector en el presídium el secretario general, Joel Nino, la directora general de Servicios Universitarios, Ana Lilia Moreno Osegueda y Camilo García, presidente de la FEC.