1 de Mayo: trabajando en el Día del Trabajo

*Algunas personas marchan, otras descansan pero otras deben trabajar



Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Tiene 71 años y debe vender huaraches para sobrevivir; la diferencia de este hombre en este 1 de Mayo Día del Trabajo es no ser sindicalizado para poder marchar en la defensa de los derechos laborales, tampoco es jubilado ni pensionado para disfrutar de sus beneficios.

Le llamaremos «Juan» y tiene su domicilio en Guadalajara, Jalisco, y se encuentra en Colima.

El hombre ha recorrido 20 estados de la República mexicana para vender sus productos casa por casa, con el objetivo de salir adelante.

¿Cuánto cuestan sus huaraches? «En 200 pesos pa’ que se anime, traigo pa muchachas y también le vendo pa’ señoras, porque también les gustan, y ahí traigo hasta el número 7», responde.

Este 1 de Mayo se llevó a cabo la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo que congregó a miles de burócratas estatales, federales y municipales.

El sector laboral burócrata exigió la defensa a sus derechos obtenidos, mejoren los salarios, así como las prestaciones, evitar los despidos injustificados y eliminar los topes salariales.

Algunas empresas decidieron no abrir y por consiguiente darles el día a sus trabajadores para evitar pagarles salario extra de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Don «Juan» sí tuvo que salir a trabajar para vender los huaraches de mujer, y relató que se instaló en la zona centro de la capital colimense -por dónde circuló la marcha- pero no vendió ninguno de sus productos.

«No he vendido ninguno, me puse allá un rato pero casi no ha habido gente, se acabó el desfile y no hubo casi gente, creo que se fueron a su casa o sabe para dónde se irían, yo digo que se han de haber ido, pa’ onde más ganaban.. había un friego de gente pero todos se fueron yo creo», expresó.

SIN RECIBIR BENEFICIO DEL GOBIERNO FEDERAL

El septuagenario trabajó durante muchos años de albañil, pero expuso que lleva dos años y un mes sin recibir pensión universal para personas adultas mayores del gobierno federal.

«Voy a cumplir 72 años, llevo dos años sin recibir ayuda ni un peso partido por la mitad de lo que está mandando don aquel, el presidente (Andrés Manuel López Obrador)» detalló.

Expuso que el motivo es porque un trabajador del Bienestar en Guadalajara, Jalisco, de donde es oriundo lo borró del registro.

«Un vato me borró; una señora me apuntó y me estaban dando (la pensión), pero a ella la mandaron a las vacunas (contra el Covid 19) y se quedó ese (trabajador) y otros», agregó.

Continuó que: «una vez le platique que me venía a vender huaraches porque esperarme hasta que me dieran, a él (trabajador) no se que le vino a la mente y me borró, y él me está robando. Tengo dos años y un mes, que desde que me robó no he recibido nada».