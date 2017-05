36 años sin Robert Nesta Marley Booker, Bob Marley

COLIMANOTICIAS

México.- “La gente que está tratando de hacer este mundo peor, no toma ni un día libre ¿Cómo podría tomarlo yo? ilumina la oscuridad”, comentó alguna vez el músico, compositor, pacifista, político; el hombre que puso el reggae en los oídos del mundo, Bob Marley.

Este 11 de mayo, se festeja el 36 aniversario luctuoso del músico originario de Jamaica, Robert Nesta Marley Booker, mejor conocido como Bob Marley.

La carrera de Marley comenzó en su natal Jamaica, primero con la agrupación The Wailers y posteriormente como Bob Marley & The Wailers, dos momentos en el que la música reggae encontró, vio nacer y morir a uno de los exponentes más importante de este género musical.

Bob, su amigo Bunny Wailer y Winston Hubert McIntosh (Peter Tosh) formaron a The Wailers, grupo con gran influencia de Raymond Charles, Curtis Mayfield, Brook Benton y más adelante por la doctrina rastafaris.

Aún eran un grupo desconocido para el mundo, y hasta 1971 el despegue comenzó. Marley fue invitado a Europa y firmaron con CBS, y en la primavera del año siguiente la banda llegó a Inglaterra para promocionar el sencillo Reggae on Broadway, sin grandes éxitos.

Al ver los malos resultados Bob visitó los estudios de grabación de Island Records, les ofrecieron 4 mil libras para grabar un álbum Catch a Fire, posteriormente llegó Burnin’ (1973), este material contenía canciones como Small Axe y Put It On, junto con Get Up, Stand Up y I Shot The Sheriff, este último tema consagró internacionalmente a Bob Marley.

En 1974 grabaron Natty Dread, un material discográfico que incluía canciones como Talkin’ Blues, No Woman No Cry, So Jah Seh, Revolution, Them Belly Full (But We Hungry) o Rebel Music (3 o’clock Roadblock). Al año siguiente los The Wailers se extinguieron y nació Bob Marley & The Wailers.

Rastaman Vibrations, el siguiente álbum de estudio, fue lanzado en 1976. El trabajo incluía canciones como Crazy Baldhead, Johnny Was, Who The Cap Fit.

Al regreso a su país Marley vio más pobreza, violencia y una desestabilidad política, con lo que decidió ayudar a su gente al participar en un concierto gratuito antes de las elecciones en Jamaica. En 1976 Bob Marley fue blanco de un atentado contra su persona, ante esto abandonó el país caribeño y se refugió en Inglaterra.

El éxito de su reggae seguía creciendo con Exodus, Kanya,Survival y Uprising, lanzado en mayo de 1980 y tuvo un éxito inmediato con Could You Be Loved?, Coming In From The Cold, Work y la famosa Redemption Song.

El 11 de mayo de 1981, a causa de un cáncer, Bob Marley falleció en Miami a los 36 años, cuando se dirigía rumbo a Jamaica, ese día el reggae despidió al más grande exponente de ese género y un pacifista que disfrutó hacer lo que más soñaba.

Fuente: http://www.elsiglodedurango.com.mx

Comentarios

Comentarios