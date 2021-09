Trabaja el INCOIFED en reparación de escuelas que resultaron afectadas por el huracán ‘Nora’ ﻿

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Eduardo Gutiérrez Navarrete, director del Instituto Colimense de la Infraestructura Física y Educativa (Incoifed), informó que se trabaja en la reparación de daños que dejó el huracán “Nora”, en 43 planteles dañados, al menos 15 ya fueron admitidos en el Subcomité de daños, y recientemente 6 más pasaron los filtros para que se envíe dinero federal y puedan subsanarse las afectaciones.

Explicó que los planteles enlistados son principalmente de los municipios costeros como Manzanillo, Armería y Tecomán, aunque dijo que también se tienen algunos de la zona centro de Villa de Álvarez y de Colima, estos últimos por afectación de los fuertes vientos, más que de la humedad.

“Esas escuelas se están atendiendo, aún estamos haciendo lo propio del retiro de árboles y atendiendo también al tema de los cercos perimetrales y limpieza”.

Gutiérrez Navarrete señaló que apenas hace una semana través de la Secretaría General de gobierno se instaló el subcomité en el caso de infraestructura educativa “y estamos haciendo lo propio para ver la posibilidad del recurso que ya no es el Fonden pero le llaman el subcomité de daños”.

Aclaró que en este subcomité se conjuntan las entidades federales y estatales y se hacen una declaratoria que en el caso de la infraestructura educativa dio como resultado 43 planteles.

“En el primer filtro se fueron hasta 15 escuelas, en el segundo pasaron 6 porque no todo lo que se debe considerar” es decir, explicó el funcionario que se evalúa el tipo de daño originado por lluvia, no obstante a veces hay mucha humedad pero cuando revisa la parte federal se determina que no entra porque más que la lluvia, fue por falta de mantenimiento “entonces en el filtro se van reduciendo a ese número de espacios”.

El funcionario estatal aclaró que en el caso de escuelas donde en la cancha tenían una lona, y se cayó con los vientos, esos planteles sí son considerados para el filtro del subcomité de daños, “estamos trabajando para ver la posibilidad que puedan considerarse los planteles dañados y que nos puedan generar el recurso para atenderlos”, concluyó.