AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez

La misma empresa encuestadora Consulta Mitofsky que reporta un 58% de aprobación ciudadana al desempeño del presidente de la República a pesar de que el 75% de la misma expresa estar hasta la coronilla por la violencia y la precariedad económica imperantes en el país, tiene a la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, ubicada permanentemente en los últimos lugares del ranking mensual de gobernadores, y a la alcaldesa de Colima, Elia Margarita Moreno González, entre las mejores de su género en el territorio nacional.

La discordancia en la percepción de la figura presidencial puede deberse a que el pueblo bueno de México siente y resiente lo duro y tupido de los males sociales que lo aquejan, pero convencido sigue de que todos ellos y otros más son culpa de los gobiernos prianistas anteriores, nunca responsabilidad de su adorado Mesías.

Lo contrario ocurre en el caso de la gobernadora del estado líder nacional en muertes violentas, Indira Vizcaíno Silva, pues en ella sí coinciden el 60% de los colimenses que reprueban su desempeño con su condena en el mismo nivel de la ineficacia de su gobierno para garantizarles los mínimos de seguridad que necesitan para vivir en paz y armonía, trabajar, estudiar y disfrutar la vida como en cualquier lugar civilizado.

En la generosa calificación que el pueblo noble de México le otorga a su presidente, algo no cuadra, pero tampoco trepándose de la alcaldesa de Colima Elia Margarita Moreno González a la que en el mes de octubre de 2022 Consulta Mitofsky le asigna a una calificación de 53%, ciertamente muy atrás del 69.3% que tiene el mejor alcalde del país Jesús Nader (Tampico), pero muy alta para alguien cuyo municipio lleva nueves meses a fuego cruzado con cientos de muertos y desaparecidos por doquier.

La calificación de 53% que tanto celebran los amigos simpatizantes de Margarita Moreno es inexplicablemente alta si se considera que el municipio de Colima que gobierna es el más violento del estado, que la obra pública ha sido escasa, grave el deterioro de la infraestructura urbana, precaria la prestación de los vitales servicios públicos municipales y nula la prevención del delito.

El lugar número 23 de la lista de 150 alcaldes del país sería digno de celebrar si correspondiera a un municipio seguro, limpio y con una movilidad aceptable gracias al buen estado de las calles y avenidas de la ciudad, y con transitables caminos que la conectan a las comunidades, no como la destruida carretera Colima-Guácimas, por ejemplo.

Le cabe todo el derecho y la asiste la razón plena a la morena regidora capitalina Gisela Méndez al sentenciar que la capital “se ha convertido en el epicentro de la inseguridad en el Estado. La administración de Margarita Moreno frente al Ayuntamiento de Colima ha cumplido un año. Hay una constante: la presidenta Municipal no habla de la inseguridad ni en lo público ni en lo privado”, a pesar de que el 86.6 por ciento de sus conciudadanos que se sienten inseguros supera con creces el 53 por ciento de aprobación que tanto ha publicitada Margarita Moreno.

“Los constantes homicidios esconden de la discusión pública el hecho de que el municipio tiene el primer lugar estatal en robo a vehículos, a casa habitación y negocios y violencia intrafamiliar, donde las mujeres y niñas son las principales víctimas. Esta realidad no ha sido suficiente para lograr que la presidenta hable de su responsabilidad ante la inseguridad que viven sus habitantes. Mientras otras alcaldesas de la zona norte y sur han tomado postura pública con respecto a la inseguridad en sus municipios con equipamiento, vehículos, atención a barrios, Margarita Moreno ha optado por el silencio y culpando a otros”, acusa Gisela Méndez.

Si bien la seguridad en su municipio de Colima no es responsabilidad directa y exclusiva de la alcaldesa Moreno González, tampoco en ningún momento ella se ha solidarizado ni condolido públicamente con las víctimas de la violencia ni asumido el liderazgo para reclamarle al gobierno estatal y al federal resultados concretos en la materia. Pareciera que nada criminal pasara, que todo es música, vinos y rosas, la plena felicidad para quien no pierde su encanto en medio de la tragedia que no la mortifica.

De las actitudes triunfalistas y las pasarelas de modelaje que profusamente le difunden sus creativos de Comunicación Social en las benditas redes sociales, a la lacerante realidad que todos los días enfrentan los colimenses para sobrevivir y poder contarla, hay mucho trecho, más que la enorme distancia que separa en aprobación ciudadana a la alcaldesa de Colima de su homólogo de Tampico.

Se dice que…

*El nombramiento de la exfuncionaria de la administración estatal peraltista, Imelda Meraz Sánchez, como secretaria del Ayuntamiento de Colima, es prueba irrefutable de que esa posición en la que durante el primer año del gobierno de Elia Margarita Moreno vegetó Francisco Rodríguez García, nunca fue para un funcionario de extracción panista como juraba la alcaldesa.

*El próximo día 31 cumplirá su primer año como gobernadora Indira Vizcaíno Silva, lapso durante el cual ha protegido con el manto morado de la impunidad al grupo exfuncionarios liderado por el ex mandatario José Ignacio Peralta Sánchez y Carlos Arturo Noriega García.