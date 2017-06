Zoológicos y Acuarios en México registran 26 millones de visitas por año

*Realizan en Colima Asamblea Nacional de Zoológicos y Acuarios.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, se llevó a cabo la inauguración de la Asamblea Nacional de directores de Zoológicos y Acuarios en el Ecoparc Griselda Álvarez, el cual busca impulsar acciones para la conservación de las especies y su bienestar, así como generar educación ambiental que involucre a la sociedad.

Al respecto, la directora de African Safari, Bibian Gómez, expuso que existen también alianzas con centros de investigación y universidades con el fin de trabajar por la conservación, ya que se registran aproximadamente 26 millones de visitas al año, tanto en los zoológicos como acuarios.

Comentó que los temas científicos se comparten mediante un lenguaje digerible para la población, donde priorizan que se tenga un acercamiento con los ecosistemas.

En ese sentido, aseveró que las personas que no tienen ese contacto con la naturaleza, tienen problemas serios de comportamiento, aislamientos y de tipo psicológico; por ello, a través de estos congresos se generan líneas de acción para fortalecer estos temas.

“Técnicas nuevas para que se convierta una experiencia divertida y de conocimientos lúdicos para los niños y las familias, tener mejores relaciones sociales a partir de buenas relaciones con la naturaleza”, expresó.

Sobre las unidades de manejo ambiental que se proponen a través de una iniciativa en el Congreso de la Unión, señaló que no ha sido cuidado ese tema porque tendrá consecuencias no sólo en la fauna acuática y terrestre, sino también en la sociedad donde ya no habrá espacios de interacción entre la sociedad y los animales.

Finalmente, dijo que ver en una pantalla nunca sustituirá la oportunidad de tener a los animales de cerca y en una experiencia real.

Comentarios

Comentarios