Yo venía triste y apagada, pero el gobernador me dio una enorme alegría, dice beneficiaria

*Destacan que Nacho Peralta dio respuestas inmediatas durante la audiencia ciudadana realizada recientemente en Armería.

Colima, Col.- Luego de que Candelaria Peredia Moreno, recibiera una silla de ruedas de manos del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, durante el reciente Encuentro Ciudadano realizado en el municipio de Armería, destacó que le dio mucha alegría saber que Nacho Peralta les estaba dando respuesta inmediata.

“El gobernador me dio una enorme alegría, me dio mucho gusto que me entregara esta silla de ruedas, ya que yo venía triste y apagada”, mencionó.

Añadió que después de tener un buen tiempo con su silla de ruedas, este día tiene un apoyo que también le sirve como medio de transporte.

“Le di las gracias al gobernador por la silla nueva que me dio y también lo felicité, a él le dio mucho gusto verme así, me abrazó; me da una emoción y un gusto, que Dios lo bendiga y que la gente esté con él, ya que es un buen guardador”.

A su vez, el señor Ignacio Ávalos Arroyo, de oficio campesino, le planteó al gobernador la posibilidad de que se le apoye para que adquiera un tractor y pueda seguir trabajando la tierra.

“Yo necesito un tractor para trabajar, ya que estoy pagando maquila y con un tractor yo salgo adelante, esa es mi tirada, de otra forma al pagar maquila pues no me queda nada, con el tractor soy feliz trabajando para mantenerme”.

Agregó que Peralta Sánchez le dijo que lo iba apoyar, que se iba buscar el mecanismo en la parte federal y estatal, mientras que él pondría otra parte, explicó.

Destacó la cercanía del mandatario con la gente del campo colimense; “Gracias por el apoyo que le está dando a los campesinos, nos está echando la mano, no solo a uno, sino a todos no está apoyando, con él vamos a salir adelante”.

Finalmente, Ignacio Ávalos hizo un llamado a la gente a que asista a estos encuentros ciudadanos, ya que dijo, se ha encontrado con apoyos que antes no había tenido.

Por su parte la señora María Elena Medina de la Torre, después de ser atendida por Ignacio Peralta le agradeció por todas las atenciones y soluciones que le han brindado.

Dijo que al no poder trabajar por una lesión en su rodilla y no contar con quien la apoye económicamente, se ve en la necesidad de vender frituras en su domicilio, por lo que le solicitó al gobernador la apoye para la realización de unos estudios médicos ya que no cuenta con las posibilidades económicas para pagar dichos estudios.

Señaló que en el marco de este Encuentro Ciudadano le realizaron una mamografía, estudio que no le dolió y destacó la atención médica, “esta vez no me lastimaron, que bueno que tengan estos aparatos, que se están modernizando en los hospitales, estoy muy agradecida con él”.

Antes de concluir, mencionó que no tuvo que esperar mucho tiempo para que la atendiera el gobernador, por lo que invitó a todas las personas a que vengan a estos encuentros para que expongan sus problemáticas, mientras que exhortó a las mujeres a que se realicen estudios preventivos para la detección del cáncer.

