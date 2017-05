YO RECIBÍ LA LLAMADA DE MI NÚMERO TELEFÓNICO

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Sucedió hace poco más de tres meses, estaba conversando con mi médico personal y con un hombre que estaba armando un drama por el padecimiento que presentaba. Al acercarme al escritorio del médico, comenzó a sonar mi teléfono móvil y mi sorpresa fue que el contacto que aparecía en el identificador de llamadas era mi nombre con mi número, recuerdo que me dio desconfianza, escalofrío porque el timbre de la llamada coincidió con una charla acerca de un difunto que era amigo en común de los presentes. En ese momento decidí no contestar.

Pero no fue la única vez, a los tres días se repitió el mismo suceso, pero no escuché el celular y la llamada se perdió. Al momento de checar el registro de llamadas perdidas me llevé la sorpresa de mi vida, nuevamente me había llamado un contacto con mi mismo número de teléfono. Pasaron dos semanas y por error contesté la llamada y dijeron que llamaban de la compañía de teléfono para hacer unas pruebas en mi línea. Recuerdo que le pregunté por qué me hablaban de mí mismo número a lo que la operadora respondió que era una prueba de rutina y que siempre que llamaban lo hacían desde mi número.

Tomé el incidente como algo circunstancial o común y ayer por la noche, a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter de la Policía Federal Preventiva pude darme cuenta de una alerta que emitieron y de que fui víctima de un delito del orden cibernético. Pero, ¿en qué consiste esta ingenua llamada de tu mismo número? Esto es lo que se publicó en internet sobre el tema:

“La Policía Federal alertó a la ciudadanía y en específico a los usuarios de telefonía celular que si reciben una llamada de su propio número, no la contesten, pues puede tratarse de una extorsión.

“De acuerdo con las autoridades, se trata de una nueva modalidad de hackers que logran llamar desde tu propio registro telefónico, lo que en teoría haría difícil su localización. Y con esto comenzar con la extorsión.

“Una vez concretada la llamada, el delincuente pide que deposites dinero a una cuenta bancaria, para que puedas ‘recuperar’ tu número. Es por ello que se hizo una alerta a los usuarios a no contestar este tipo de llamadas y denunciar de inmediato para que la Policía Cibernética pueda hacer el seguimiento puntual de dónde se estaría realizando el delito”.

Eso es lo que dicen los partes informativos, ¿pero qué puede suceder aparte de la clásica extorsión? Parece paranormal, pero es en realidad una nueva forma de estafa: Se trata de un truco técnico de llamadas digitales y que puede ser aprovechado por estafadores.

Circula en WhatsApp y en algunas redes este mensaje: “Están hackeando los teléfonos. Te marcan a tu teléfono celular y aparece tú mismo número y si contestas, tienen todos tus archivos del teléfono, entonces te extorsionan. Urgente pasar a contactos. No contestes una llamada que tenga tu número”.

¿Pero de qué se tratan estas llamadas que muestran tu número? Investigando acerca de estos reportes encontramos que es un problema que no solo afecta a México, reproducimos un extracto de la investigación de la Comisión Federal del Comercio que explica en qué consiste este truco tecnológico que está causando muchos dolores de cabeza:

“¿Estás recibiendo llamadas desde tu propio número de teléfono? Es como una escena sacada de una extraña película de ciencia ficción. Recibes una llamada, miras el aparato de identificación de llamadas y ves que te están llamando desde tu propio número de teléfono. ¡Raro! No, esto no está sucediendo en una realidad alternativa en la que tu futuro yo está llamando a tu actual yo. Es un estafador que está haciendo una llamada automática pre-grabada ilegal.

“Con la tecnología actual, a los estafadores les resulta más fácil falsear o manipular la información de los aparatos de identificación de llamadas. Esto les permite simular que te están llamando desde otro lugar o número de teléfono. Incluso desde tu número. Los estafadores usan este truco como una manera de esquivar el bloqueo de llamadas y ocultarse de las autoridades. Ellos esperan que seas lo suficientemente curioso para responder la llamada. No caigas en la trampa. En realidad te podrían estar llamando desde cualquier parte del mundo”.

Conclusión: Estas llamadas desde tu propio número son ilegales. No respondas, ni presiones ningún botón del teléfono para que te excluyan de la lista de llamadas ni para hablar directamente con una persona. Eso solo genera más llamadas. Lo mejor es ignorarlas, y seguir adelante con tus actividades.

El tema es muy serio y dará para más, por lo pronto yo ya formalicé mi denuncia al 088.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: El día que citaron a los periodistas para conformar la Comisión de la Protección al Ejercicio Periodístico recuerdo muy bien que en mi intervención reiteré una y otra vez que quienes se quedaran en el cargo debían ser personas muy preparadas, con la capacidad de establecer consensos y lo más importante, con la visión de sumar a todos.

Me da mucho gusto que los compañeros Juan Carlos Flores y Arnoldo Delgadillo sean los dignos representantes de los periodistas. Como un gesto de humildad y de apertura al trabajo, están invitando a todos a sumarse a esta nueva tarea. Siempre he tenido la certeza de que las sumas transforman cualquier escenario adverso. Cuenten conmigo.

REMO: Tengo contactos en el Estado de México que operan políticamente la campaña de Alfredo del Mazo. Y me pasaron un tip político: Hay un colimense al que inicialmente habían designado como operador en las elecciones que se realizarán en aquella entidad federativa, pero sabe qué amable lector, lectora, resultó ser un fiasco, por eso mejor lo regresaron con todo y chivas a estas benditas tierras de Dios.

REMITO: Hay un perfil de Facebook con el nombre de Eliza Tapia, el problema es que la foto de perfil es mía y alguien la tomó sin mi consentimiento. Me deslindo públicamente del mal uso que le den a la imagen.

