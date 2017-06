Ya lo pasado, pasado… dice Visfocri

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Interesante resultó la etapa de entrevistas a los 11 aspirantes –declinó uno, eran 12– a consejera o consejero presidente y consejeras o consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, que el pasado 8 de junio se celebró en las instalaciones del INE en la Ciudad de México, sobre todo las primeras cuatro que conformaron el grupo número 1, por estar incluidos los cuatro primeros lugares de los resultados de las evaluaciones anteriores.

De los consejeros del INE, participaron el presidente del consejo general, Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez; déjeme comentarle que salvo la entrevista que abrió la sesión con María Guadalupe García Vázquez, las tres restantes los consejeros fueron muy incisivos por las características de los aspirantes.

El segundo en comparecer fue ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel Núñez Martínez, por el hecho de haber sido despedido por el actual consejo general en funciones y porque el ex secretario ejecutivo, impugnó su remoción y ganó su reinstalación al darle la razón el Tribunal Electoral del Estado.

Luego se presentó la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, y dos veces ex consejera primero del Instituto Federal Electoral en 2012 y en 2015 por el Instituto Nacional Electoral, habiendo sido consejera del Instituto Electoral del Estado, por menos de un mes al haberle sido revocado su nombramiento por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

El último de los cuatro que conformaron el primer grupo de aspirantes, fue Juan Manuel Rodríguez Peña, ex director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado, corrido también, a pesar de sus 16 años y 11 meses, por los seis integrantes del consejo general del IEEC, encabezados por la presidenta provisional Ayizde Anguiano Polanco y que también impugnó su despido ante el Tribunal Electoral del Estado.

Centraré mis comentarios en la participación de Ruiz Visfocri, quien no tuvo empacho en alabarse y en culpar a otros, incluso a personas fallecidas como es el caso de los otros dos ex magistrados que en 2003 integraban pleno junto con ella en el Tribunal Electoral del Estado de Colima y además decir a los consejeros que en el estado ya hasta los priístas la quieren, ya que los que tanto la persiguieron pertenecían a otro grupo del que actualmente gobierna y que pues ya, aquél episodio, fue en 2003, es decir 14 años atrás.

En la entrevista se le señala a Ruiz Visfocri que “es evidente en tu caso que hay fuerzas políticas en tu estado, que no están de acuerdo con tu participación en el consejo general del Instituto Electoral de Colima, ¿cómo atenderías este reto como árbitro ante un evidente desacuerdo de en particular un partido político?, se le pregunta.

Ruiz Visfocri, dijo que “es evidente eso que tengo en contra, porque desde 2003 que yo presidí el Tribunal Electoral en mi estado, fue cuando se anuló la elección de gobernador la primera vez, porque ya hubo otra anulación y pues la elección realmente fue muy competida, fue muy, pues sí se cometieron más irregularidades en la segunda vez y finalmente nosotros resolvimos por mayoría, los otros dos magistrados, y el Partido Revolucionario Institucional siempre estuvo con la percepción, que yo tenía la intención de volver a anular la elección. Y pues no, no era así (sic)”.

Agregó que “sin embargo cuando se resolvió la elección (ordinaria), he de mencionar que, el Congreso aquella ocasión, dio únicamente 60 días para llevar a cabo la elección extraordinaria, entonces el Tribunal envió el recurso a la Sala Superior, todo el expediente que no olvido porque yo misma fui a entregarlo al aeropuerto, en ese tiempo teníamos que llevar las cajas abiertas, constaba de 125 kilos de expediente”.

“(Eso) fue lo que enviamos a la Sala Superior el domingo 28 de diciembre y el martes 30 resolvió la Sala Superior, entonces era humana y materialmente imposible que los magistrados vieran diez horas de videos, revisaran paquetes electorales que se habían abierto, que revisaran casillas que se habían anulado, en fin, era materialmente imposible que del domingo en la noche que llegó el expediente al martes en la mañana pudieran hacer una revisión minuciosa”.

Según Visfocri “yo lo que considero es que los magistrados (de la Sala Superior) dijeron, ‘hay dos magistrados que están a favor de quien fue el que ganó, pues así se va”.

Ante la insistencia de cómo atendería, de ser designada consejera, este desacuerdo, dijo que “con completa imparcialidad, siempre me he ajustado a derecho, siempre he sido imparcial”, dijo.

“… en 2016 organizamos en Colima la elección extraordinaria de gobernador y bueno me conduje con toda imparcialidad y totalmente apegada a derecho, y ningún partido y en concreto el Partido Revolucionario Institucional no ha puesto objeción en mi participación”, dijo la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado en 2003.

Sin embargo recuerda: “solamente en esta ocasión, hace tres años, pues este fue concretamente el partido local (PRI), en el local, los que estuvieron en desacuerdo y bueno pues ustedes tienen conocimiento de que mi nombramiento fue revocado y por eso también fue que volví a participar, no tenía impedimento para volver a participar en el proceso, toda vez que al ser revocado mi nombramiento, quedó como decimos los abogados, quedó en la nada jurídica”.

Adriana Ruiz Visfocri, se curaba en salud, pues ella sabe de antemano que está violando la convocatoria, y que no podía estar participando, pues una de las bases destaca que no podían entrar a este proceso quienes ya hubieran sido designados consejeros por el Instituto Nacional Electoral, lo cual ocurrió en 2014, donde no solo fue designada, sino que rindió protesta, tomó posesión y cobró al menos una quincena de sueldo (bueno fueron 22 días).

La Sala Superior del Tribunal Electoral, en la sesión del miércoles 22 de octubre de 2014, ordenó al consejo general del INE revocar su nombramiento “…como lo aduce el Partido Revolucionario Institucional, María Elena Adriana Ruíz Visfocri se ha conducido en su desempeño como titular de un órgano jurisdiccional electoral, específicamente como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Colima, con una conducta jurídicamente reprochable, pues con su actuar puso en riesgo los principios rectores de la materia contenciosa electoral, pues al ser dicho órgano jurisdiccional la máxima autoridad en la materia en aquella entidad federativa, correlativamente es la autoridad que en mayor grado debe respetar y hacer respetar los principios que guían la función electoral”, (ver Desde la Curul 26 del 27 de octubre de 2014 http://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-13/)

Ella sabía que la Sala Superior iba a fallar en su contra, por eso no renunció al cargo de consejera federal del antiguo IFE, cuando se inscribió para poder participar como aspirante al consejo local.

Por eso cuando es destituida, aunque la palabra que utilizó la Sala Superior fue de “se le revoca el nombramiento” del cargo de consejera local, inmediatamente corre a la Junta Local del ahora Instituto Nacional Electoral, para decirles que ahí estaba ella y que era consejera y su nombramiento fue ratificado y pudo participar en el proceso ordinario de 2015 y el extraordinaria para la elección de gobernador en 2016.

En la comparecencia este jueves Adriana Ruiz Visfocri, para que no se escuche tan feo, faltó a la verdad y omitió decir que la sentencia de aquél 22 de octubre de 2014, es clarísima.

Dijo a los consejeros del INE que de ser designada se va a conducir “con completa imparcialidad, siempre me he ajustado a derecho, siempre he sido imparcial. Estuve como consejera local del IFE en 2012, consejera local del INE en 2015 y también en la elección de gobernador, que fue la primera donde asumió la facultad de asunción y organizamos en Colima la elección extraordinaria de gobernador y me conduje con total imparcialidad, totalmente apegada a derecho…”

Cuando el consejero Enrique Andrade le pregunta específicamente ¿usted cambió el proyecto de la sentencia?, (refiriéndose a la elección extraordinaria de gobernador en diciembre de 2003), Ruiz Visfocri no tuvo empacho no solo en culpar a dos ex magistrados ya fallecidos, sino denostar al abogado Roberto Cárdenas Merín, a quien sigue acusando de que él no hizo el proyecto de la sentencia del juicio promovido por el Partido Acción Nacional.

Lo acusa de que incluso Cárdenas Merín nunca conoció el expediente, “…a él le enviaron hecho el resolutivo, no se hizo en el Tribunal, y pues no conoció el expediente, yo sí conocía el expediente…”, “…además era imposible para él, ya era una persona de 79 años y él no la podía haber hecho”, dijo el pasado jueves Ruiz Visfocri.

También lo acusa de que en una reunión que sostuvieron en Casa de Gobierno, con el gobernador interino Carlos Flores, Roberto Cárdenas Merín se quedó platicando como 15 minutos a solas con el gobernador interino y fue después de eso que cambió la versión de que les habían pasado un proyecto de resolución distinto al aprobado en la sesión del 22 de diciembre de 2003.

María Elena Adriana Ruiz, dijo muchas cosas a su conveniencia (pueden escuchar completa su comparecencia en https://www.youtube.com/watch?v=NZ3wWr9VUhc ine/ENTREVISTAS A OPLE COLIMA).

Nadie se ha pronunciado en mi contra…

Cuando le preguntan los consejeros del INE a Ruiz Visfocri, si teniendo toda esa animadversión en su contra, considera que podría hacer un buen papel como consejera del Instituto Electoral, la ex presidenta del TEE, dice que “actualmente ya los actores políticos en Colima cambiaron, ya el gobernador anterior inclusive está siendo investigado por el gobernador actual, no son del mismo grupo político”.

“La dirigencia del PRI en el estado, cambió completamente; quienes son los dirigentes, los coordinadores de los grupos parlamentarios, ya no pertenecen a ese grupo político, y pues hasta ahorita en Colima no ha habido ningún pronunciamiento, ni editoriales, ni artículos periodísticos ni nada poniendo en duda mi posible participación”, dijo Ruiz Visfocri.

Luego reconocía que sigue gobernando el PRI “pero sí es otro grupo político. El gobernador actual en el que yo participé en su elección no es una persona revanchista, no es una persona, bueno incluso, lo tildan de que es muy paciente, muy de que hace muchos acuerdos y demás, entonces por ese lado yo considero que podría ser salvable. Sí indudablemente es un partido y un partido que es muy cohesionado, pero ya actualmente no están los mismos actores políticos al frente” decía la aspirante a consejera

“Si hubiera cometido un homicidio ya no sería perseguida…”

Ante las dudas de los consejeros, incluido Lorenzo Córdova, el presidente del INE, como podría salvar sui situación ante la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Adriana Ruiz Visfocri, dijo que “…mira hay una resolución de 2011, cuando concursé para ser consejera local del IFE en Colima, también me impugnaron, por la misma situación y aquella ocasión no les prosperó su impugnación, o sea la Sala Superior dijo que yo podía ser perfectamente consejera, aun cuando había sido… bueno, lo que pasó cuando fui magistrada”.

“Sin embargo en el 2014, pues el resolutivo fue contrario a lo que había habido en el 2011”.

“Yo una de las cuestiones que he pensado es que en cierta forma expreso o alego por decirlo de alguna manera jurídica, es el transcurso del tiempo, eso del 2003, pues hace ya 14 años, ¿verdad? Yo digo que si hubiera cometido un homicidio, a los diez años me hubieran dejado de perseguir, y ahorita, yo no cometí ningún delito, no cometí ninguna falta, nunca me pudieron acreditar nada porque no lo hice”, dice la aspirante a consejera del IEEC.

“Entonces creo que después de 14 años pues sí, ya sería mucho el que todavía tuviera que estar pagando por cosas que no sucedieron exactamente hace 14 años, eso es lo que yo creo; el paso del tiempo y un resolutivo que pues bueno, la Sala Superior cambia sus criterios y no solo en asuntos personales, sino en asuntos de tesis y de resoluciones que emite, pero pues sí, yo considero que eso puede ser un factor que me favorece en cierta forma, que en una ocasión ya se había analizado y no procedió y pude ser consejera electoral en el proceso de 2012, cuando fue para presidente de la República”, dijo.

Esa es una parte de la entrevista donde Adriana Ruiz Visfocri, trató de vender su verdad, olvidándose de hechos que no fueron como ella los planteó, lamentablemente actores muy importantes han fallecido y que pudieran decir otra cosa, entre ellas el por qué se dio carpetazo a aquella averiguación previa que se interpuso en la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque los involucrados que aún viven, dicen que había elementos suficientes para actuar.

En fin es cuestión de muy pocos días para que el consejo general del INE de su veredicto y determine quienes serán los cuatro hombres y mujeres, que serán consejeros electorales, las designaciones se darán antes concluya el mes de junio para que el Consejero Presidente o Presidenta del OPLE de Colima tome posesión a la brevedad, mientras que los otros tres Consejeros que se nombrarán, iniciarán su cargo el 1° de Octubre.

A mi no me crea mucho, pero se dice que dos de las aspirantes, le tienen veladoras encendidas a quien fuera candidato del PAN a la gubernatura del estado, que dicen que les prometió que las impulsaría para que sean consejeras, vaya usted a saber, ya ve como se dicen tantas cosas… los nombres me los reservo.

Para cerrar…

**Le comento que la semana que concluyó el Congreso del Estado, declaró válidas las reformas a la Constitución local en materia electoral, luego de que en menos de ocho días, se entregaron las minutas proyecto de decreto a los diez ayuntamientos, los cabildos de 7 de ellos, las recibieron, las leyeron, las analizaron y las aprobaron, y además las regresaron antes de esos ocho días, para que el Congreso pudiera hacer la declaratoria de validez.

Seguramente en la edición del pasado sábado, habrá que ir a comprarlo a ver si ya se publicaron dichas reformas, debieron haberse publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, para que tengan plena validez, de otra manera es como si no existieran.

Y le digo que hay que ir a checar físicamente el periódico oficial, porque luego a los encargados de las publicaciones se les olvida publicar todos los decretos emanados del Congreso del Estado, y muestra de ello hemos tenido varias, donde los legisladores por ejemplo aprueban ampliar los períodos de descuentos en impuestos, derechos y servicios y resulta que no se publican en el periódico oficial y no se pueden aplicar los descuentos y eso lo han dicho los diputados en tribuna.

**Por cierto en la siguiente entrega le voy a platicar de otra buena que se aventaron los diputados locales… luego se quejan de que los ventanean, pero se la platico en la próxima.

**Antes de concluir solo comentarle que este jueves habrá sesión solemne para entregarle un reconocimiento al cronista municipal de Colima, Abelardo Ahumada González, a propuesta de la diputada manzanillense Martha Sosa. El evento será a las 10:00 de la mañana.

**Finalmente decirle que esta semana no se presentará el dictamen que contenga las reformas al Código Electoral del Estado de Colima, porque no ha habido reuniones. No sé por qué creo que ya se donde les están haciendo el librito que regirá el próximo proceso electoral, déjeme confirmarlo y se lo platico en otra entrega “Desde la Curul 26”… por hoy hasta aquí la dejamos.

Comentarios

Comentarios