¿Y a la Cruz Roja quién le ayuda?

TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Hace unos años (2003) el eslogan publicitario para la colecta anual de la Benemérita Institución fue ese, buscando quizás llevar a las personas a una reflexión sobre la importancia de la función que realiza Cruz Roja a nivel nacional e internacional. Sin duda en cada rincón de nuestro estado la Cruz Roja ha tenido presencia desde 1929 y ha podido servir a mujeres, niños, hombres y personas mayores sin distingo. Los nombres de Miguel Galindo, Benjamín Solórzano y Porfirio López Larios por mencionar solo algunos, resaltan con letras de oro en la historia no solo de la institución, sino también de la sociedad colimense. Verdaderos servidores voluntarios que sin recibir una sola moneda aportaron su tiempo y su esfuerzo, que sumado a su espíritu altruista, dieron su amor a Colima.

Hoy la Cruz Roja tiene otra cara, personal capacitado con otras herramientas, servicios con más avances tecnológicos unidades con soporte vital avanzado, equipo de comunicación, etc. Sin embargo, enfrenta severas carencias porque el apoyo generoso que representa la colecta apenas dura para tres o cuatro meses dependiendo de las necesidades existentes. El resto es navegar contra corriente y vivir prácticamente de la caridad, pues sin duda todo lo que requiere la institución para su sostenimiento y los servicios que ofrece también le cuestan. Necesario decir que son muchas las personas generosas que apoyan con cincuenta, cien o más pesos, sin embargo insisto, no es suficiente para atender las necesidades que se tienen y que de manera directa se realizan en beneficio de la sociedad.

Las instituciones que brindan servicios de salud en nuestro estado son apoyadas con sus derechohabientes por la Cruz Roja, cuando estos sufren algún percance o son víctimas de una súbita enfermedad. ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud e incluso instituciones privadas reciben personas que requieren servicios médicos mediante el apoyo de las ambulancias de Cruz Roja. Los ayuntamientos de Colima, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán que son beneficiarios del servicio de la Cruz Roja necesitan apoyar, pues de momento solo lo hace el municipio de Comala, a cuyo presidente felicito ampliamente por su sentido de responsabilidad y compromiso humano, no solo con la institución sino con la gente a la que sirve.

La Cruz Roja está ahí siempre, por eso quizás no nos damos cuenta del bien que representa, es tiempo de ayudarla para que siga ayudando. Este fin de semana saldrán a botear las mujeres y los hombres voluntarios para el cierre de la colecta correspondiente a este año, si los ve, aporte, si no quiere dar dinero deles una bendición nacida de su corazón. No los ofenda, son tan humanos como usted y como yo.

ABUELITAS:

Prof. normalista, escritor y poeta además de muchos otros atributos como ser humano y como profesionista, Gregorio Torres Quintero amó a México. Por ello el Secretario de Educación Oscar Javier Hernández Rosas presidio una ceremonia al cumplirse un aniversario más de su nacimiento este 25 de mayo. Sin duda un ejemplo nacional que nos enorgullece. Es cuánto.

Comentarios

Comentarios