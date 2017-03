Voto de Conciencia o Corporativo

Por: Mario Acevedo Manzano

El Congreso del Estado está haciendo historia cuando le toca ser parte del proceso de justicia electoral en contra de los delincuentes que violan las leyes, por lo visto, no nada más son necesario las Leyes, sino también, las Leyes electorales deben de acompañarse de una nueva cultura cívica de respeto a las mismas, de lo contrario, la Sociedad permanece en eterno conflicto en cada proceso electoral y las leyes son para señalar rutas, caminos y conductas que obligadamente debe seguir los principales actores de los procesos electorales, como lo son el gobierno, ciudadanos y partidos y de común acuerdo , realizar en armonía los cambios de gobierno. Sin embargo, la delincuencia electoral nunca se rinde, ahora mismo en el Estado de Puebla, todo parece indicar se cometieron irregularidades en el pasado proceso electoral y la autoridad electoral local está en proceso de ser sentenciada por sus faltas.

Al constituirse el Congreso del Estado como órgano sancionador de los delitos electorales, los diputados locales están en la disyuntiva de votar las sanciones en base a las instrucciones de su Partido, a lo cual le llamaremos voto corporativo, o bien, en un voto de decisión personal o voto de conciencia, vale la pena recordar que los diputados que forman cada legislatura son diputados representantes del Pueblo de Colima, postulados por un determinado partido político, sin embargo, la Partidocracia local formada por los grupos de interés político al interior de cada Partido, les niegan a los Diputados su capacidad personal de decidir su voto y los obligan a emitir un voto corporativo de acuerdo a los intereses políticos de la Partidocracia dirigente, cuando los diputados se atreven a realizar un voto de conciencia y decisión personal son sometidos por medio de sanciones con la amenaza de no ser postulados para otro cargo de elección popular, o sea, una represión al interior de cada Partido para mantener la fuerza de la Partidocracia frente al Gobierno.

En voto de los Diputados Riut Rivera, José Dolores Santos y Crispín Guerra fue un voto de conciencia y debe ser respetado por la dirigencia de su Partido por tratarse del castigo a un delincuente electoral que violo la constitución general de la república y su impunidad puede ser un mal ejemplo para seguir cometiendo delitos de esta naturaleza. La dirigencia panista debe pensar muy bien, si los sanciona, o no, cualquier sanción por ese motivo puede ser revertida en Tribunales y la autoridad partidista queda en entredicho por sancionar a militantes que no acatan sus instrucciones, además, se nota que el garrote sancionador es una venganza política por las discrepancias al interior del PAN, entre los Diputados Riut, José y Crispín y la dirigencia actual impugnada ante la autoridad electoral, es público y notorio como los tres diputados apoyaran a Julia Jiménez en el pasado cambio de la dirigencia estatal y su propuesta de castigo o hasta una posible expulsión es muestra del juego de vencidas a partir del principio: si no estás conmigo, estas en contra.

La controversia entre el CDE panista y sus diputados debe dirimirse de manera interna es un grave error político hacerla pública, o sea, en el PAN no han aprendido que la Ropa sucia se debe lavar en casa.

Las sanciones al Alcalde de Cuauhtémoc deben continuar por la vía jurídica y nunca hacerlo político, ahora parece, está tomando la ruta legal y se debe acatar las resoluciones de los Jueces para demostrar que existe cierta racionalidad política entre las partes de un conflicto.

Notas cortas

Le comentaron a Virgilio Mendoza A. que, Enrique Michel le cortara la cabeza en base a una información conocida por Enrique en su paso por la Osafig, la respuesta de Virgilio fue: una risotada de oreja a oreja y le pregunta a su informante: ¿todavía tiene Enrique los dos tambos de cebo? Los va a necesitar.

Pero, ya escribiendo en serio, apreciable lector, parece que el Secretario de Fomento Económico está cumpliendo con su responsabilidad en el fomento a la Economía estatal y en fechas próximas vendrán misiones de negocios a Colima, ya era hora, después de un año de modorra de esa dependencia lo único que han hecho son cursos de capacitación.

