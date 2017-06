Violento asalto a oficinas de Telecable

Antonio Vázquez|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y de la Cruz Roja, se generó en la zona centro de Manzanillo, al reportarse un asalto con violencia en las oficinas de Telecable, ubicadas en la calle Carrillo Puerto.

Trascendió de manera no oficial que llegaron al parecer dos sujetos armados, los cuales amenazaron a las empleadas y exigieron el dinero en efectivo. Una vez con el botín, huyeron con rumbo desconocido.

Las empleadas dieron aviso a las autoridades y entonces se desplegó un fuerte operativo, pero no se tiene reporte de detenidos.

Fue necesaria la presencia de la Cruz Roja, ya que ante la impresión, una empleada resultó con crisis nerviosa. No se reveló el monto de lo robado.

