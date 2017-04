Viajar por carretera tiene su responsabilidad: Roberto García

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima.- Viajar por carretera tiene sus responsabilidades, por ello el director de Tránsito y Vialidad del municipio de Colima, Roberto García Avendaño, emitió diversas recomendaciones.

La verificación mecánica y eléctrica del automóvil: “El sobrecalentameinto del vehículo o que no funciona el sistema de luces, en la tarde y noche cuando se requieran y no estén en óptimas condiciones, puede ocurrir un accidente”

Llantas en buen estado: “Si se tienen unas que con un piquete de mosquito se poncha, y agregamos que al exceso de velocidad que se conduce provocará que la llanta reviente y se genere una tragedia”.

Respetar los límites de velocidad: “Sabemos que todos estamos desesperados por llegar a la playas o llegar con la familia a divertir, pero eso más que un tema de multa o sanción, debe ser un tema de autocontrol donde las personas tendrán que regular su velocidad y saber que ir a 80 o 100 km por hora por la autopista nos quita problemas de riesgos, en cuestión de que pudiera haber un accidente”.

No ingerir bebidas embriagantes: “En la capital colimense se aplicará el alcoholímetro, si el resultado arroja que la persona está ebria se le recoge el automóvil; si la persona no está agresiva y tiene forma de trasladarse a su destino de otra manera no se le encarcela pero el auto si quedara el custodia. La intención no es meter a todo mundo a la cárcel sino que la gente no sufra un accidente”.

El funcionario expresó que es importante para todos de viajar sin riesgos ya que las carreteras se pueden convertir en un problema.

“ Apostamos al tema de prevención pero ello dependerá de conductores”.

A partir de este jueves los tramos carreteros que atraviesan la ciudad de Colima registrará un incremento considerable de vehículos con motivo del puente vacacional de Semana Santa, en el que los turistas y locales buscan sitios de recreación como ríos, playas o montaña.

Comentarios

Comentarios