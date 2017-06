Vandalizan puerta de cochera y vecinos se burlan de la dueña

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un portón de una vivienda fue manchado de pintura blanca por unos vecinos quienes han recurrido a acciones de hostigamiento y burlas contra la propietaria del inmueble dañado.

A través de una denuncia interpuesta por Adriana Amezcua, dueña del portón, señaló que el pasado 24 de junio, al salir a su cochera, la encontró con pintura blanca.

“Éstos son los últimos hechos que ya agreden a mi patrimonio físico, sin embargo existen más hechos que atentan a mi persona lo cual quiero hacer evidente y que quede como denuncia pública”.

Mencionó que el problema inició desde hace aproximadamente un año y medio cuando en la calle Alcatraz colonia Jardines de la Estancia, Alberto Escalera, su vecino, instaló un taller en su cochera de su casa.

“Empezó a hacer reparaciones fuera de su casa que se encuentra ubicada a un lado de la casa con número 1710 obstruyendo las aceras en doble fila y apropiándose de la calle y de un lote baldío que se encuentra a un lado de mi casa, para hacer sus reparaciones de autos y camionetas. Mi casa con número 1717 se encuentra enfrente un poco a la izquierda”.

Pero el pasado fin de semana, encontró su portón con pintura y llamó al 911 para reportar los hechos. “Para eso ya se encontraba mis padres conmigo testificando los hechos. El taller se encontraba aún cerrado, sin embargo ya había personas y hasta el mismo Alberto que pasó en un carro con un joven de camisa roja. Me atendió el comandante Darío Moran el cual verificó los hechos, sin embargo no me proporcionó documento alguno testificando lo ocurrido, además me dijo que como ya tenía fotografías”.

Agregó que encontraron botes de pintura en una camioneta Nissan roja al lado de su casa en el lote baldío donde meten carros para reparación en turno, y un bote de pintura se encontraba abierto.

“En el transcurso de ese proceso, los trabajadores y clientes iban llegado y miraban a mi portón y se burlaban del hecho. Uno de los trabajadores, el cual desconozco el nombre con camisa negra es el que se ha encargado de incitar a la violencia, agresión, intimidación, acoso e insultos a mi persona desde un inicio, a todos los visitantes del taller, la mayoría hombres, los cuales se han dado a la tarea seguir el juego debido a que vivo sola con mis dos hijos menores”.

Insistió que es importante mencionar que al irse la patrulla “uno de los trabajadores, que traía camisa roja, un joven de tez morena y complexión delgada, empezó a cantar con voz alta la van a matar a balazos y nos miraba de forma retadora desde el taller”.

Recordó que los trabajadores (algunos temporales) ponían música a todo volumen con bajos fuertes desde camionetas y carros en la banqueta, “sin embargo nunca hicieron caso a la policía preventiva, incluso reporté a licencias del ayuntamiento y no dieron seguimiento en ese entonces”.

Dentro de la misma calle se fueron apropiando de espacios para los coches y sus reparaciones las hace en la calle. “Además de los ruidos, los olores de pintura, lo cual se fue haciendo un poco molesto. Después se fueron sumando los agravios, debido a que sus trabajadores empezaron a acercarse a mi cochera cada que iba a entrar o salir. Recibía miradas lascivas, obstrucción a mi cochera, orinaban fuera de mi casa, pasaban por la madrugada con fuerte música y se estacionaban fuera de mi cochera, poco a poco se fueron sumando más y más agravios, hasta insultos de las personas, amigos o clientes”.

Mencionó que sus hijos le llegaron a reportar, en la tarde, que les subían de manera alta la música, lo cual no les permitía hacer sus tareas concentrados. “No soy la única a quien molestan, a una vecina, que tenía una estética también le sucedía lo mismo, acoso, espacios obstruidos. No soy la única que molestan, es ya a los vecinos que componemos la cuadra, simplemente que yo he levantado la voz. Ahora hasta camionetas con placas de Michoacán me ha puesto a un lado de mi cochera. Los trabajadores toman alcohol fuera de la cochera y les da por subir la música o intimidarme dirigiéndose a mí cuando llego o salgo de mi casa en mi auto”.

Aseveró que las autoridades municipales como la dirección de Licencias del Ayuntamiento de Colima han comenzado un proceso pero “eso ha recrudecido la situación debido a que tienen desde que los visitaron del Ayuntamiento actitudes agresivas a mi persona, miradas intimidantes, ponen música desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche de forma intermitente y altísima, además de intimidarme cuando saco mi coche”.

También presentó una denuncia al ministerio público, “sin embargo temo por mi vida y la de mis hijos, ya no puedo estar tranquila en casa, temo a alguna agresión más fuerte o incluso que atenten contra mi vida o mis menores”.

