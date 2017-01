Un panorama complicado para el PRI, admite el diputado local Eusebio Mesina

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTCIAS

Tecomán, Col.- Tras el rechazo de gran número de ciudadanos por el incremento al precio de los combustibles que realizó la administración federal priista, el diputado local Eusebio Mesina Reyes admite que para el PRI se visualiza un panorama muy difícil.

“Es un panorama difícil para el PRI, hay que decirlo, es complicado, no es nada fácil y por eso tenemos que pensar cómo vamos a resolver esta situación y lo menos que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos y creo que la gestión va hacer muy importante aquí”.

Comentó que ya se habla de más apoyo para el campo, algunos subsistidos para el combustible a través de SAGARPA “y lo que estamos buscando es precisamente generar condiciones que ayuden para que el impacto sea lo menos dañino posible”.

Mesina Reyes reconoció el descontento que existe entre la sociedad por el incremento a las gasolinas, “es un tema muy complicado y delicado, y por supuesto yo no estoy de acuerdo, estoy inconforme, no puedo negarlo y también estoy preocupado, finalmente esto nos afecta a todos, no estamos exentos de esta situación que estamos viviendo”, admitió.

En relación a las movilizaciones que realzan algunos grupos de armeritenses, Eusebio Mesina comenta que están en su derecho “y yo no lo recrimino ni lo rechazo, es importante que la gente también se deje escuchar y haga sentir su inconformidad y qué bueno que lo han hecho con responsabilidad. Claro que a un diputado también le preocupa y cuando me preguntan que en dónde ando, pues les informo que hemos tenido reuniones importantes, hemos estado con el gobernador trabajando el asunto porque también a él le preocupa y necesitamos ver qué podemos hacer, pues si el hecho de mi presencia con pararme ahí resolviera el problema con gusto lo hayamos hecho, pero tenemos que pensar en soluciones en alternativas y primero tenemos que pensar en situaciones que nos ayuden a mitigar ese impacto, tenemos que ver estrategias, acciones que ayuden a que compensen la situación que se está dando”.

Y concluye: “tenemos que pensar en un plan en hacer algo, no podemos dejar sola a la gente, ya el gobernador está buscando alternativas con el Secretario de Hacienda para ver cómo le podemos ayudar a la gente y nosotros tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que trabajar en varios puntos y no te sería sincero si te dijera que ya tenemos una respuesta o ya tenemos la solución, estamos en búsqueda de eso”.

