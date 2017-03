“Un científico no puede decirle a otro cómo es la realidad”: César Terrero

*Charlas “Ciencia y Café”, en el Starbucks de Manzanillo.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En días pasados, como parte del ciclo de Charlas “Ciencia y café” que organiza la Dirección General de Divulgación Científica de la Universidad de Colima en el Café Starbucks Manzanillo, el doctor César Terrero indagó sobre la cuestión “¿Einstein se equivocó?”

Esta charla se concentró en las principales aportaciones científicas de Einstein, que después de un siglo de su planteamiento, siguen vigentes y son tomadas como referentes para los nuevos avances científicos.

No obstante, mencionó César Terrero, existe una gran incógnita y necesidad humana de los científicos de preguntarse: “¿Es toda la Física moderna un disparate basado en errores?”.

El investigador universitario reflexionó que esta postura se debe a varios factores en la comunidad científica, el principal de los cuales consiste en que “es una tendencia del ser humano sentirse bien con los errores de otros, y sobre todo si éstos son de personalidades relevantes”.

Así pues, el expositor dejó claro que este científico fue importante por el simple hecho de que sus teorías cambiaron la forma de ver la realidad en su tiempo, y añadió que “la ciencia muchas veces se entiende como un duelo entre cabezones, en el cual no hay autoridades reales, pues en la Física lo importante es que las predicciones o especulaciones hechas por los investigadores se verifiquen, ya que éstas tratan de explicar la realidad”.

Así pues, en esta charla el especialista explicó las ideas generales de Einstein, las cuales, como las de otros científicos, partieron de contradicciones que lo motivaron a tratar de dar respuesta a grandes interrogantes.

Entre estas incógnitas, Einstein trabajó sobre las leyes de la suma de velocidades de Galileo y de la Gravitación Universal de Newton, realizando sus propias conjeturas y afirmaciones como:

“No hay forma de viajar más rápido que la velocidad de la luz”; esta idea desembocó en su trabajo más sobresaliente: su aportación al tema del espacio-tiempo, explicando que la geometría y las deformaciones de este espacio se comunican mediante ondas.

No obstante, explicó César Terrero, “Einstein, como otros científicos, fue criticado y negado por muchos otros colegas en el campo, lo que lo hizo pensar que sus ideas podían estar erradas. Sin embargo, los avances tecnológicos para la observación de fenómenos referentes a estas deformaciones del espacio-tiempo, dan como resultado la aceptación de los principales postulados de la Ley General de la Relatividad de este pensador”.

Para finalizar esta interesante charla, el expositor reflexionó: “Si existió o no un error en estas teorías, ¿qué importancia tiene? Éste es el trabajo en la ciencia, pues no hay autoridades, o sea, un científico no puede decirle a otro cómo es la realidad en su totalidad”.

Al contestar algunas interrogantes de la audiencia, comentó que el rezago del desarrollo de la ciencia en América Latina se debe a tres factores principales: “La pobreza, al limitar a personas con gran potencial; los sistemas educativos, al destruir la curiosidad y la actitud crítica de los estudiantes, y en gran medida el desinterés de las autoridades, al despreciar totalmente a la ciencia, pues la consideran como un estorbo debido a una cultura científica pobre”, finalizó.

Comentarios

Comentarios