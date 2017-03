Último día para recoger pantalla del programa “Apagón Analógico”

*Antes de las siete de la noche, los beneficiarios faltantes deberán acudir a las oficinas del centro SCT, informa delegado.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un llamado a las personas beneficiarias del programa Apagón Analógico, para que acudan al Centro SCT hoy antes de las siete de la tarde a recibir su pantalla de plasma.

Al respecto, el director de esta dependencia Guido Mendiburu Solís refirió que las personas inscritas en el programa y que no recogieron su pantalla en la primera entrega, lo podrán hacer sólo hoy con su respectiva notificación y su credencial de elector.

Además, comentó que el padrón total de beneficiarios con este apoyo en Colima es de 46 mil 816 personas, de la cuales en la primera entrega en diciembre de 2014, se entregaron 45 mil 815 televisores.

Por tal motivo, explicó que algunas personas por diversas circunstancias no las recogieron, tal vez porque no se les notificó a tiempo o porque no alcanzaron a acudir, quienes suman 945 beneficiarios.

El funcionario federal dijo que el pasado mes de febrero se abrió una ventanilla denominada “Ventanilla Post Apagón”, para que las personas que contaran con su notificación acudieran a registrarse para recibir la pantalla.

No obstante, recordó que el apoyo lo entrega el Gobierno de la República ya que fue impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto para las personas de escasos recursos.

Comentarios

Comentarios