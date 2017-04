Turistas de Estados Unidos y Canadá voltearán la mirada a Manzanillo: SECTUR

*Con la realización del evento de la F1 Champ Boat Series 2017 *El Gobierno Federal apuesta por eventos de clase mundial como la Fórmula 1.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al presidir junto con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, la presentación de la F1 Champ Boat Series 2017, el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid, destacó que este evento hará voltear la mirada de turistas de Estados Unidos y Canadá a Manzanillo.

El funcionario federal destacó que el turismo en Colima es un sector estratégico a nivel estatal, ya que genera espectáculos que dan visibilidad a este destino y atraen marcas de prestigio del gusto de turistas nacionales e internacionales que prefieren eventos deportivos exclusivos.

Indicó que la Sectur apoya iniciativas como esta, porque el Gobierno Federal apuesta por eventos de clase mundial como la Fórmula 1, los encuentros de la NFL, los partidos de la NBA entre otros.

Ignacio Peralta, reconoció el apoyo que la Sectur le ha brindado a su administración para consolidar proyectos turísticos de alto impacto, como la F1 Champ Boat Series 2017.

Durante la presentación de la etapa final de la F1 Champ Boat Series 2017 a realizarse en el puerto de Manzanillo, del 1 al 3 de diciembre de 2017, De la Madrid Cordero dijo que la Sectur apoya con entusiasmo iniciativas como esta copa.

Aseguró que asociar la marca México con eventos de prestigio permite acceder a segmentos de alto poder adquisitivo y en este caso, la F1 Champ Boat series 2016, dio buenos resultados, que se esperan repetir este año y cumplir con el compromiso de realizar la serie final de este evento en los siguientes cinco años en el puerto de Manzanillo.

“En la Secretaría de Turismo federal estamos trabajando de la mano con los actores del sector para generar eventos de este tipo. No hay un sólo lugar de la República Mexicana que no tenga atractivos turísticos y los destinos de Colima y Manzanillo no son la excepción”, subrayó De la Madrid Cordero.

En su oportunidad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció el apoyo que le ha brindado la Sectur para consolidar proyectos turísticos de alto impacto. Agregó que gracias a la Champ Boat Series 2016, durante diciembre, la ocupación hotelera en Manzanillo, se incrementó 25 puntos porcentuales para cerrar el año con 100 por ciento.

El mandatario estatal recordó que la pasada copa -de exhibición- dejó una derrama económica de 38 millones de pesos, por lo que estimó que en 2017 se incrementará la captación de divisas al aumentar a 20 las escuderías que competirán en circuitos de Estados Unidos y Canadá, y cuya final se realizará en Manzanillo.

Por su parte, el secretario de Turismo, Cesar Castañeda Vázquez del Mercado, precisó que durante la copa 2016 se registró una afluencia de más de 7 mil personas, que se reflejó en un incremento significativo en la ocupación hotelera en el mes de diciembre, con grandes beneficios económicos para la actividad turística de la entidad.

Aseguró que con estos eventos de clase mundial, “se busca posicionar a Manzanillo como la capital de los deportes náuticos, que los turistas de Estados Unidos y Canadá visiten el destino, volteen a vernos y tengamos más visibilidad en estos países”, concluyó.

