Tucán Vs. Virgilio

Por: Mario Acevedo Manzano

La alianza PRI-VERDE en Manzanillo está en riesgo para las próximas elecciones por el descontento de algunos miembros de la cúpula priista de la posible candidatura de Virgilio a la presidencia municipal, presienten los dirigentes partidistas su desplazamiento en las próximas elecciones y, prefieren perder la elección y dividir al PRI, antes de aceptar la candidatura de Virgilio.

La ofensiva cartulina en donde proponen la ruptura de la alianza PRI-VERDE es la punta del iceberg en donde se demuestra estar fraguando toda una campaña en contra del principal aliado electoral del PRI, para empezar, ¿Quién fue el priista que sostenía la cartulina? ¿Lo hizo a modo propio o fue inducido o pagado por llevar la cartulina? A la fecha, ningún dirigente partidista estatal o municipal da la cara o se responsabiliza de los ataques al Verde; también la presencia del Secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González avala los ataques desde el momento en que tolera y no ordena el retiro del insulto al Verde.

Se estará formando o ya es un Tucán en contra de Virgilio, (le recuerdo apreciable lector, con este nombre se llama a Todos Unidos en Contra) formado por Arnoldo Ochoa, Rogelio Rueda, Enrique Rojas, Rubén Álamo, Francisco Zepeda, todos ellos distinguidos priistas que aspiran a cargos de elección popular y se sienten desplazados en el supuesto que Virgilio sea el Candidato, ¿acaso alguno de ellos aspira a ser candidato en las elecciones de 2018 y 2021 y se siente desplazado? De seguro que sí, sin medir las consecuencias, pues, la ruptura de la Alianza-PRI-VERDE deja sin posibilidades de triunfo al PRI.

En el PRI la designación de un delegado nacional obedece principalmente a ser mediador entre los conflictos de los mismos priistas, la nominación de un Delegado del CEN en el Estado es por la incapacidad de las dirigencias estatales de resolver los conflictos internos, pues se supone, el Delgado no tiene intereses regionales y ello garantiza la imparcialidad de sus decisiones, además de, informar directamente al CEN del posicionamiento de las partes en conflicto, cuando el CDE-Colima es parte del conflicto interno, entonces, el CEN disminuye su capacidad de decisión en asuntos internos del Partidos para, cuando menos compartir con el Delegado las decisiones partidistas. Por lo general, el nombramiento del Delegado nacional es consensado con el C. Gobernador del Estado y el nombramiento de una Delegado estatal del CEN priista es aceptado o rechazado por el C. Gobernador.

Nacho Peralta se está tardándose en dar un manotazo sobre el escritorio y poner orden al interior de su Partido, para conocimiento del muchacho Rubén Álamo Navarro tricolor por fuera y muy verde por dentro, Plutarco Elías Calles al término de su mandato constitucional como Presidente de México forma el PNR antecedente del PRI y continua en el Poder atrás del trono en los regímenes que le sucedieron de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, después de un año de gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, Calles es desterrado y expulsado del PRI, este hecho histórico en donde el mismo fundador del Partido es expulsado del mismo, marca la esencia del priismo en donde el gobernante en turno es el Jefe del Partido, por ello, las protestas en contra los actos de Justicia y la vigencia del estado de Derecho, en contra del C. Gobernador y Jefe nato del PRI es un desacato que para siempre marcara la trayectoria política de Rubén Álamo, desde ahora le auguro, un mal principio en su carrera política en el PRI, mejor debería de considerar hacer una carrera política como líder social o candidato independiente, para de esta manera saber si tiene vocación política y ganas de servir a su comunidad.

En cuanto Enrique Rojas ¿Qué estaba haciendo en Manzanillo? ¿Fue a invitación de quien y porque? Cundo no es Diputado por Manzanillo y si por Villa de Álvarez en donde debió estar para dar la cara a sus vecinos, ¿será que tiene miedo de enfrentarse a los ciudadanos que gobernó por sus pillerías como presidente municipal de Villa de Álvarez? Sea lo que sea, el oportunismo político es mayúsculo, así sea, en contra de los aliados del PRI.

Notas cortas

Las elecciones en Francia en donde triunfo el izquierdista de regreso al centro Emanuel Macron es un ejemplo democrático de Francia para el mundo y demuestra la necesidad de evitar la dispersión del voto cuando existan muchos candidatos y se disputen la final de entre los mejor posicionados, o sea, la segunda vuelta, es necesario en México contar con la segunda vuelta electoral para evitar el triunfo de Partidos que logren hasta menos de un tercio de los votos.

