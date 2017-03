¿Tu apéndice está a punto de reventar? Conoce las señales

COLIMANOTICIAS

México.- La mayoría conocemos los síntomas de la diarrea y el estreñimiento. Lo más seguro es que también te hayas intoxicado alguna vez en la vida, o simplemente te hayas empachado de comer tanta pizza. Y aunque la apendicitis es cada vez menos común, si tienes la mala suerte de sufrirla, deberás estar al tanto de los síntomas para salvar tu vida.

Si no hay un diagnóstico temprano, el apéndice podría reventar… y aunque no suena como la gran cosa, podría terminar con tu vida. No en todos los casos el apéndice revienta, pero entre más tiempo tarde en diagnosticarse, mayor es el riesgo.

De acuerdo con EME DE MUJER, estas son algunas de las señales de que tu apéndice está a punto de reventar:

Nunca te había dolido tanto el estómago: La apendicitis usualmente causa dolor severo desde el obligo, hasta el lado derecho del abdomen. Y aunque no necesariamente nos indica que el órgano está a punto de reventar, no estaría mal checarlo con un doctor. Si te duele al caminar, toser o incluso al ponerte ropa, la pared abdominal podría estar inflamada. Esto quiere decir que el apéndice está a nada de reventar… o tal vez ya lo hizo.

Tienes náusea, vómito y nada de apetito: Podría ser un bicho, pero también es un síntoma (no muy común) de apendicitis. Si sientes todo lo anterior, y además dolor, no dudes en consultarlo con un médico. La inflamación del apéndice a veces tiene un impacto en otros aspectos del tracto digestivo y sistema nervioso.

Vas mucho al baño: En algunos casos, el apéndice está posicionado un poco más abajo de la pelvis, así que podría estar muy cerca de la vejiga. Y cuando la vejiga entra en contacto con un apéndice inflamado, también podría inflamarse e irritarse. Como resultado, tendrás muchas ganas de ir al baño constantemente… y hasta podría arder. Claro que esto también podría ser señal de una infección urinaria, pero por eso debes estar al tanto de otros síntomas.

Tienes escalofríos y fiebre: Escalofríos y fiebre son señal de una inflamación. Si tu apéndice esta inflamado, tu cuerpo responderá liberando ciertos químicos en son de alarma. Si también tienes dolor abdominal y la fiebre empeora, no lo pienses más y ve al médico.

No te sientes “bien”: Si te sientes confundida y desorientada, puede ser que la infección se haya agravado; y si ha entrado a tu corriente sanguíneo, los resultados podrían ser más que graves. No es que la infección vaya a llegar al cerebro, sino que la infección va empeorando y gastando muchos recursos de tu organismo, incluyendo el oxígeno. No importa si es apendicitis o no, si cumples con varios síntomas, no dudes en ir a urgencias.

