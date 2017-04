TRUMP, SU DERRUMBE DETRAS DEL MURO

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Cada día, el desgaste de la figura del presidente Donald Trump es más evidente; cada día pierde fuerza aquel aire vengador que prometía elevar a la gloria a los Estados Unidos, y es que las notas informativas que acapararon millones de miradas en el mundo, muestran a un presidente sumiso a los caprichos de su hija, quien es la que influye para que se bombardeé una base aérea en Siria, mientras que Eric Trump, el hermano menor, sale a decir que se enorgullece de las medidas tomadas por su padre.

Además, debemos retomar las ofensivas lanzadas contra Corea del Norte, en donde vemos a un Trump bravucón, irrespetuoso y ególatra, creyendo que doblegaría ante las lentes internacionales al mandatario Kim Jong-un; quien en una respuesta rápida e inmisericorde dijo que son un país soberano y poseen la Bomba H, “contamos con la bomba termonuclear, con tres de ellas se acaba el Mundo”.

Diversas voces que filtraban en la internet lo que ocurría en norcorea, coincidían en que “Corea no va a ser como Siria, Afganistán o Libia, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y no dudará en responder si es atacado por un sólo misil”. Ante la postura vehemente de Kim Jong-un, al presidente Trump no le quedó más remedio que dar la media vuelta y voltear a China, para pretender convertirlo en réferi del partido, utilizando el tema comercial; pero el país más poblado del mundo pidió “guardar la calma ante Corea del Norte”.

Le presentaré tres noticias que acapararon los titulares informativos en México y los países del sur, que están en el desconcierto por el tema migratorio, pero resultan un respiro entre el infierno que viven a diario:

LOS LEGISLADORES republicanos sacaron de sus exigencias presupuestarias los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, un asunto que los demócratas no estaban dispuestos a consentir, después de que el presidente Trump suavizara su postura al respecto.

Después de que éste hiciera pública su propuesta presupuestaria el mes pasado, en la que incluía dicha petición para comenzar la construcción del muro, los demócratas trazaron una línea roja y advirtieron al mandatario que bloquearían cualquier ley de presupuestos con ese contenido.

La negativa de los demócratas parece haber surtido efecto. Según fuentes del Senado, el liderazgo conservador presentó una nueva propuesta para los fondos que saca el muro de la ecuación, aunque incluye partidas para el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur.

UN JUEZ DE San Francisco prohibió la ejecución de un decreto presidencial de Donald Trump que buscaba retener fondos de las llamadas “ciudades santuario”, las cuales no cumplen con las demandas federales de inmigración al proteger a los inmigrantes indocumentados.

San Francisco y su vecino de Silicon Valley, en el condado de Santa Clara, California, lograron el martes un bloqueo a la orden emitida el 25 de enero, luego de declarar que las jurisdicciones santuario causaban “un daño inmensurable al pueblo y a la misma estructura de la república”.

Ante ello, la ciudad y el condado argumentaron que la orden de Trump violaba la Constitución de Estados Unidos y amenazaba con privarlos de fondos para programas locales, una victoria para la ciudad y el condado podría reforzar políticas similares en algunas de las ciudades más grandes de EU, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Se trata de otro golpe al llamado de Trump de asegurar las fronteras de EU y reprimir a quienes viven en el país sin documentos. El presidente ya ha perdido en varios intentos por imponer una prohibición de viaje contra ciudadanos de seis países mayormente musulmanes.

LA BATALLA del atún entre México y Estados Unidos comenzó desde la década de los 90’s, cuando los de América del Norte impusieron restricciones a las importaciones del alimento proveniente de México, alegando daño a los delfines.

Ante las medidas tomadas por Estados Unidos, México recurrió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) acusando medidas discriminatorias al no otorgarles a sus pescadores la etiqueta “DolphinSave”, que permite su venta en territorio estadounidense.

En 2011, la OMC falló favorablemente a favor de México, señalando que los requisitos de etiquetado impuestos por Estados Unidos a las importaciones de atún mexicanas violaban normas de comercio internacionales.

En 2012 continuó el litigio y tras perder el caso, Estados Unidos modificó sus reglas en 2013 pero la OMC dijo que no era suficiente y que México seguía siendo injustamente tratado, lo que dio lugar a la resolución de permitirle fijar sanciones comerciales. Estados Unidos volvió a cambiar sus reglas en 2016, ampliando las restricciones a todos los países. Ese mismo año, México solicitó a la OMC autorización para imponer sanciones comerciales por la disputa tras los fallos a favor. Y finalmente este martes un árbitro de la OMC resolvió que México puede imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos.

Sin embargo, el fallo podría ser anulado este año si la OMC halla que Estados Unidos ha dejado de discriminar el atún capturado por su vecino del sur. La OMC prevé tomar una decisión en julio.

Llegamos al final de las tres notas que esta semana le dieron un poco de agua en el desierto a los mexicanos, finalmente la cordura empieza a estar en los legisladores, en el máximo organismo de comercio en el mundo y en los alcaldes que albergan miles de indocumentados y están a favor de la protección de sus derechos y su dignidad humana, sin importar su país de origen.

El desgaste ya es un hecho, pues ya lo llaman “loco” y siempre la gente teme a que ellos controlen la situación, cayó Osama Bin Laden, Hitler y los nazis, cayeron los tiranos de América Latina, ahora, debemos esperar pues la caída de Donald Trump; está al doblar la esquina, sólo sostendrán este gobierno los iguales a él, pues el descrédito y la reprobación de su gobierno por los norteamericanos aumenta cada día.

