Trump reclama a Rexnord por traslado a México

Estados Unidos.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró sus críticas contra Rexnord, empresa que mudará su planta de Indiana a México.

A través de su cuenta de Twitter, envió un mensaje en el que recordó que la empresa acordó durante la administración de Barack Obama, mudar su planta de Indiana a México, lo que causó que despidiera a sus empleados.

“Rexnord of Indiana made a deal during the Obama Administration to move to Mexico. Fired their employees. Tax product big that’s sold in U.S”.

Reportes de medios estadounidenses mencionan que el tuit fue escrito minutos después de que la cadena NBC News transmitiera una nota sobre Rexnord, con sede en Milwaukee, dedicada a los rodamientos industriales, cuyo traslado a México implicaría la pérdida de 350 empleos en Estados Unidos.

En diciembre pasado, el mandatario había reprochado por la misma plataforma a la firma por su decisión; en su mensaje, Trump había incluido la promesa de frenar la pérdida de empleos en su país por ese motivo.

Fuente: EL FINANCIERO

