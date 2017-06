Tres hombres celebran matrimonio en Colombia

*”Este es un reconocimiento de que existen otros tipos de familia”, apunta abogado.

Colombia.- Manuel Bermúdez, Víctor Hugo Prada y Alejandro Rodríguez son tres esposos que se casaron el pasado sábado en Medellín. Este tipo de relación se llama “trieja” y puede estar conformada por dos hombres y una mujer, por dos mujeres y un hombre, tres mujeres y tres hombres.

Este trio es el primero que ha contraído matrimonio en Colombia y lo celebraron firmando un documento de conformación matrimonial. Según explicó Prada a la Revista Semana, “deseamos conformar un régimen económico cuya base es la relación de trieja que tenemos actualmente, ya que de no serlo no lo estaríamos llevando a cabo y que en todo caso varias personas pueden asociarse indistintamente de su condición de color, sexo, raza, creencia religiosa, etnia e incluso puede una de ellas ser comerciante y la otra no, asunto que no está prohibido por las legislaciones internacionales, ni la ley en Colombia”. Es decir que, además de casarse por amor, estos tres hombres están cuidando el patrimonio que han construido durante el tiempo que han convivido.

Esta relación inició hace cuatro años, y estaba conformada por un cuarto miembro llamado Alex Esnéider Zabala, quien murió en 2015 a causa de un cáncer de estómago. Tras su muerte se presentaron varios pleitos legales. Así lo informó Rodríguez a W Radio, afirmando que “cuando fallece Alex Esneider no teníamos ningún documento y hubo un proceso difícil frente a su pensión y a los bienes conseguidos con él. Entonces este documento nos blinda frente a quien quiera hacer alguna reclamación de este tipo”.

Manuel es comunicador social, Víctor es estudiante de arte dramático y Alejandro es licenciado en educación física. “Nos basamos en un asunto de convivencia y solidaridad los tres. Aquí no hay poderes, no hay roles, hay que negociar. Aquí todos entramos en las mismas condiciones”, agregó Rodríguez.

Germán Rincón Perfetti, abogado y activista LGBTI, explicó a la AFP que esta es la primera relación que se legaliza y el acceder a este régimen patrimonial tiene implicaciones “cien por ciento legales” para los tres hombres, como que en caso de separación o fallecimiento de uno de ellos tendrían que hacer separación de bienes o acceso a la pensión.

“Este es un reconocimiento de que existen otros tipos de familia”, apuntó el abogado, quien afirmó que este reconocimiento legal se amparó en el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de los sujetos establecidos en la Constitución colombiana y en tratados internacionales.

En Colombia existe el matrimonio entre personas del mismo sexo y las parejas homosexuales tienen el derecho de adoptar menores, sean o no hijos biológicos de uno de los miembros, por decisiones de la Corte Constitucional.

