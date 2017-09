Tras el sismo: Familia manzanillense se reúne con su hijo que vive en la CDMX

*Destacan el apoyo de Gaby Benavides para lograr el viaje

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, contribuyó para que una familia de manzanillenses se reunieran con su hijo en la ciudad de México, luego de días de angustia, tras el sismo del 19 de septiembre que originó el desplome de varios edificios en la capital del país, “hemos entregado apoyos económicos a diversos sectores de la sociedad, pero este caso especial de la familia que estaba angustiada al no saber de su hijo Ubaldo Estrada Santana que estudia en la ciudad de México, luego del terremoto, cuando nos solicitaron el apoyo, de inmediato ordenamos el trámite para que fuera entregado el recurso y pudieran hacer el viaje”.

Señaló la alcaldesa que como mujer y madre de familia, entendió la angustia de los padres al no poder comunicarse con su hijo que estudia en el politécnico nacional, “las comunicaciones resultaron afectadas y difícilmente podían entablar dialogo con el joven universitario, ahora ya están reunidos con él, afortunadamente no sufrió daños”.

María Guillermina Saucedo Silva, abuela de los beneficiarios, dijo que no confiaban en el gobierno y dudaban que pudieran recibir algún dinero para hacer el viaje, sin embargo, el resultado fue positivo y estas fueron sus palabras, “les agradezco mucho, yo estoy recibiendo el apoyo económico por parte de la presidenta Gaby, no tengo palabras para expresar mil gracias, que Dios me los bendiga, los papás se movieron yo no creía, pero nos ayudaron, llegaron más rápido a México con mi nieto, estoy sorprendida, señora presidenta gracias por el gran apoyo que brindó a mi nieto”.

La alcaldesa expuso que al año destinan hasta 7 millones de pesos para apoyo social, atendiendo los temas de la salud, traslados, gastos funerarios, entre otros planteamientos de la ciudadanía.

