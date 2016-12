Trabajadores de salud reciben estímulos por antigüedad y eficiencia en sus labores

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Trabajadores de la Secretaría de Salud recibieron estímulos de antigüedad, así como reconocimiento a los y las mejores que han laborado en hospitales y jurisdicciones.

El secretario general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Héctor Pizano Larios, expuso que el monto total es de 32 millones de pesos, del cual una tercera parte pone el gobierno federal y el gobierno estatal ha cumplido con las dos terceras partes.

“Ha sido un reto importante, ya que es de todos conocida la difícil situación económica que guarda el gobierno, y a pesar de esas carencias y situación de falta de equipamiento, hemos salido adelante”.

Abundó que sus compañeros reconocidos han dejado huella con su actual reto en la Secretaría de Salud, además de su labor incansable al frente de las diversas actividades que converge el proveer salud y una mejor opción de vida a los pacientes de padecimientos crónicos.

“Hoy se ve recompensando al titánico esfuerzo y gestión permanente que el gobernador Peralta Sánchez ha realizado”.

Se entregaron 325 estímulos de antigüedad por 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio; y 13 estímulos económicos como reconocimiento a los mejores trabajadores de la Secretaría de Salud de hospitales y jurisdicciones.

“El gobierno estatal con los trabajadores de la salud tiene aliados permanentes con alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio por aquellos que no tienen ni cuentan con alguna seguridad social”.

El secretario de Salud, Carlos Salazar Silva, expuso que un trabajador en su labor diaria, con calidad y esmero, debe ser reconocido y recompensando por la sociedad y el estado.

“En los servicios de salud se justifica que el personal reconoce por su trabajo y dedicación, son parte fundamental para crear cultura de calidad, eficiencia en servicio y son los pilares que las nuevas generaciones, deben apoyar e impulsar y ser ejemplo para ellos mismos”.

Aseguró que la entrega de estímulos así como recompensas es un evento cuyo objetivo es reconocer a quienes integran la Secretaría de Salud, su dedicación compromiso y tiempo que ha prestado servicios a la institución.

En su intervención el secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, refirió que para la sociedad no hay nada como ser acogido con la calidez como lo tiene el sector salud.

“Cuando el accidente o enfermedad nos lleva a un centro del cual atienden la tragedia, nada reconforta más que podamos estar no solo en manos profesionales o experiencia, o bien tienen la solución al problema de salud, sino lo que más reconforta a pacientes o familiares que acompañan es ser atendidos con mucha calidez”.

Llamó a rescatar el sector salud, a raíz de las carencias tecnológicas que se tienen, deterioro de equipos que no fueron atendidos, por lo que enderezar esa situación no es fácil lo cual no es tarea solo del secretario o funcionarios, sino la parte más importante y vital son los trabajadores del sector salud.

