Trabajadores de limpia reclaman a autoridad auxiliar de no colaborar para mantener limpio el balneario de Cuyutlán

Armería, Col.-Personal del aseo público de la comuna armeritense reclamaron mayor atención al presidente de la Junta Municipal de Cuyutlán para mantener limpio el pueblo pues desde hace algunos días le solicitaron tambos para recolectar la basura, y dicha petición ha sido ignorada.

Austreberto Guzmán, trabajador de la Dirección de servicios públicos, pidió a través de las redes sociales a Gregorio Martínez, autoridad auxiliar que cumpla con la entrega de tambos para la basura.

“Señor Presidente de la H Junta de Cuyutlan, dos días de la otra semana se le comentó que ocupamos tambos para la basura para colocar en distintas partes de la zona hotelera ya que la basura está en el piso, a granel, cosa que nunca llegaron los mentados tambos”.

Y públicamente le recrimina “el lunes conseguí su número de celular, me comuniqué con usted y me dijo que en cuanto llegara una camioneta de vialidad mandaría los tambos. Hoy es miércoles y los tambos no llegan….hay que hacer un trabajo en equipo para que a Cuyutlán le vaya bien y nos vaya bien a todos un saludo…”.

Ayer miércoles se observó que en algunas zonas de este centro turístico se encontraban la basura desparramada causando una mala imagen a este destino turístico en estas fechas.

