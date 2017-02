Trabajadores de la Sección 30 del SNTSA ‘celebran’ salida de Salazar Silva de la Secretaría de Salud

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con mariachi y esporádicos fuegos pirotécnicos, burócratas pertenecientes a la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ‘festejaron’ la salida de Carlos Salazar Silva como titular de la Secretaría de Salud.

Con una manta que rezaba: “¡GRACIAS SR. GOBERNADOR! Por quitarnos al Dr. Salazar, ya que siempre se condujo con prepotencia y gritos hacia los trabajadores, no había réplica, acuerdos ni respeto a las condiciones generales (de) trabajo. ¡Fuera séquitos y empresas de servicio!”, los trabajadores se apostaron fuera de las oficinas de la Secretaría de Salud.

El dirigente de la Sección 30 de la SNTSA, Héctor Pizano Larios, dijo que el ‘festejo’ se debe a que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, tuvo a bien designar a un relevo.

“Que esperábamos con bastante tiempo, derivado del incumplimiento de los procesos institucionales y de los acuerdos ya establecidos en condiciones generales”.

Esta mañana el gobernador, Peralta Sánchez, anunció que Salazar Silva renunció a la Secretaría de Salud, cargo que tomaría Ignacio Villaseñor Ruiz.

Pizano Larios dijo que fue una situación prácticamente insostenible la ocasionada por Salazar Silva.

“Y celebramos esta excelente decisión, creo que el gobernador Peralta Sánchez tuvo oportunidad de hacer una evaluación de manera integral y en los resultados”.

El dirigente gremial expresó que como trabajadores no vieron mejoría al interior de la Secretaría de Salud, además que no se vieron cumplidas ni reflejadas las promesas con las que llegó Salazar Silva.

Sin embargo detalló que sí vieron presión, acoso con los trabajadores, persecución, de situaciones que ‘rayan’ en el incumplimiento de las comisiones de trabajo que ya se tienen de manera institucional, como es la de escalafón, en donde consideró, hay un atraso enorme; así también de seguridad e higiene, donde dijo, no hubo avances, ni de las comisiones de vestuario y equipo.

“No había una atención hacia los trabajadores de salud que principalmente tenían que ver con los insumos, coberturas de suplencias, y ya nos habían comentado que habría que hacer dobles o triples funciones a los trabajadores de los hospitales, el cual desencadena un riesgo mayor y no se puede dar la calidad de la atención que merece la ciudadanía colimense”.

Pizano Larios lamentó las declaraciones emitidas por Salazar Silva al momento que anunciaba su renuncia como titular de la Secretaría de Salud, ya que culpó a los trabajadores que no hacían su función.

“Muy triste su actuar, pues aún a pesar de todas estas carencias los trabajadores de la salud siempre hemos actuado con absoluto respeto, con absoluta entrega a la institución”.

El dirigente gremial expuso que a pesar de los saqueos, los servicios están de pie debido a la labor de los trabajadores al ser responsables y profesionales.

Abundó que los burócratas pugnan por que el recién nombrado titular de Salud, Villaseñor Ruiz, trabaje en conjunto con responsabilidad y amor a la secretaría de Salud.

“También estaremos atentos a todos esos mandos que se quedaron que todavía traen esa no voluntad de servicio, sino de servirse y de acoso a los trabajadores que también será valorado por el nuevo titular”.

Por su parte la dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Colima, Dolores González Meza, expuso que saben la situación en materia económica, infraestructura y mantenimiento, por la que atraviesa la Secretaría de Salud.

“Pero no tenemos la culpa que algunas autoridades que han pasado por aquí hayan hecho su ‘agosto’ de la SSA; algo que nos molestó de Salazar Silva es que nunca valoró el trabajo de trabajadores de salud”.

Abundó que la labor de los burócratas es la que ha mantenido a la Secretaría de Salud de pie.

“Porque nuestros médicos, enfermeras y promotores con lo poco han hecho mucho y no se vale que gente que no conoce el sistema de salud o políticos u otros dirigentes que no conocen a fondo la historia de la Secretaría de Salud o trabajadores, los desprecien o nos tachen de situaciones que no es la realidad”.

Refirió que este año no se aterrizó nada, no daba cabida a acuerdos, conciliaciones, a pesar de que se le decía una y otra vez las condiciones generales.

“Como eran los reglamentos para poder sancionar a un trabajador, ellos de manera directa y unilateral lo hacían sin que tuviera replica el trabajador, entonces en otras muchas se presentaban y con prepotencia hacían uso de la voz a trabajadores, y no debe ser así, trabajadores de la salud podemos dar mucho si nos tratan bien, si nos tratan mal sabemos cómo actuamos como seres humanos”.

González Meza señaló que lo único que se pide es trato humano como trabajador de salud, porque lo saben hacer bien.

“Qué lástima que Salazar no pudo con la administración pública, creo que es distinto administrar la universidad donde tienes todo servido a aquí donde tenemos que buscar los recursos, donde se debe tratar bien a la gente y que se tiene que mejorar y hacer las políticas que anunció el gobernador para dar un mejor servicio, eso esperamos nosotros y nunca paso”.

Refirió que ven con ‘buenos ojos’ el cambio, y calificó que Villaseñor Ruiz conoce perfectamente el sistema de que siempre tiene como preferencia a tratar a trabajadores de manera digna, escucharlos y sacar adelante las problemáticas en equipo.

