TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Llegó la temporada navideña y se nos va el año; el tiempo inconmovible nunca se detiene, decía mi madre “no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”. El olor a nostalgia, a heno y recuerdos, se contamina ya con las expresiones generadas por simpatizantes de todos los partidos políticos que pregonan a los cuatro rumbos las virtudes de su candidato y la peor historia de los contrincantes posibles. Ajeno a las simpatías partidistas, veo un escenario difícil para todos los aspirantes. Aunque no se necesita ser muy conocedor, esta vez que el “negro” es el candidato de Morena, o sea, tírenle al negro. La gente comenta la importancia de una verdadera alternancia en el poder, la necesidad de que haya nuevas propuestas y que estas estén respaldadas no por la demagogia ni el hambre de poder, sino por gente que verdaderamente quiera servir a México y su gente.

“Hay gente que busca un mundo mejor, hay gente que lucha porque exista amor” dice José María Napoleón; es cierto, esa es la gente que se necesita. Gente que se alegre de los éxitos de los demás y que se duela del dolor ajeno, gente que ame lo que hace y que sepa sumar ideas, esfuerzos y acciones, sin distingo de colores. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que algunos dirigentes partidistas siguen siendo un obstáculo para el crecimiento y desarrollo no solo de la institución que representan, sino de la sociedad misma. Pobre y pueril la frase aquella de “si no estás conmigo estás contra mí”, sigue viva y generando encono en diferentes esferas partidistas y laborales. La fría sonrisa oculta en la mayoría de las ocasiones lo que realmente esconden muchos pseudolíderes, aspirantes y elegidos de nuestra política social y partidista, “por sus frutos los conoceréis”.

Lo peor de todo es que hoy se suma una vez la tecnología mejorada y auguro un bombardeo extremo en cuanto a publicidad se refiere, leeremos, conoceremos y escucharemos, como si no supiéramos, la barbarie; todo sobre los suspirantes. Es más, conoceremos cosas que ni ellos conocen, con eso le digo todo. Afortunadamente la misma tecnología nos permite saber realidades en cuestión de minutos y nuestra sociedad ha despertado a una nueva conciencia, dicho de otra manera, difícilmente nos comemos un engaño o una falsa opinión. Es necesario, urgente que quienes aspiran a ocupar un cargo por elección, aleccionen bien a sus respectivos equipos de trabajo, es importante y obligado, que los mismos suspirantes se tomen mega dosis de humildad permanente y sean discretos, muy discretos. Por otra parte, es necesario que si no resultan electos es porque la sociedad no los necesita… anda por ahí una persona que aún no es elegida y ya pregona que “si no gana aquí, se ira entonces para acá”. ¿Me explico?

Congruencia es un elemento indispensable en nuestra vida, más en aquellos cuya pretensión es “sacrificarse” sirviendo a la ciudadanía.

ABUELITAS:

Conocedor, dedicado, sencillo, modesto y trabajador, son algunos de los calificativos que los trabajadores de la Secretaría de Educación utilizan para referirse al Encargado del Despacho. Jaime Flores Merlo es un profesor normalista que ha sabido aplicar su estilo conciliador y respetuoso en el trato cotidiano, sea una persona dedicada a la limpieza, un docente, un padre de familia o un servidor público. Con una agenda laboral cargada, siempre se le ve sonriente y amable; aunque sabe defender su punto de vista y asumir su autoridad jerárquica cuando es necesario. Buena decisión sin duda la del Gobernador al haber depositado en él, tan alta responsabilidad. Es cuánto.