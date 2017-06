TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Indudablemente el agua sigue siendo una prioridad para la vida en nuestro planeta. Aun cuando la tierra tiene suficiente, es sabido que la mayor cantidad de agua visible es salina, en consecuencia no apta para el consumo humano. La grave contaminación que vive la tierra y quienes la habitamos aun sin saberlo, sin entenderlo, sin quererlo ver; nos afecta severamente y no solo a nosotros, sino que a toda forma de vida. Luego entonces, la prioridad numero dos sigue siendo la urgente necesidad de evitar la deforestación, evitar la apertura de minas, reforestar de verdad y no solo para la foto, etc. Todos podemos participar en el cuidado del planeta, por mencionar tan solo un ejemplo, unirnos para plantar árboles y cuidarlos sería una maravillosa acción que nos permitiría atender varios aspectos a la vez.

Es necesario saber que los árboles actúan contra el calentamiento global ya que absorben del aire CO2, gas con propiedades de efecto invernadero, pero además brindan otros importantes servicios ambientales: como alimento y refugio para insectos y aves, recuperan parte del paisaje natural, evitan la erosión del viento y del agua, purifican el aire en las ciudades, facilitan” el proceso de escurrimiento de agua frente a posibles inundaciones, disminuyen la contaminación auditiva, embellecen nuestros espacios y ayudan a combatir el efecto de “isla de calor” en las ciudades. En pocas palabras, son necesarios, indispensables para el sostenimiento de la vida.

Cada vez que usted o yo encendemos la luz, la computadora, nos movemos en coche, colectivo o avión, contribuimos a la emisión de carbono (CO2) en distintos niveles. Gas que liberado a la atmósfera, atrapa el calor solar y contribuye al calentamiento global. De ahí que los árboles, nuestros grandes aliados son, repito, indispensables compañeros para mantener la vida en todas sus expresiones. Los árboles naturalmente capturan el CO2 de la atmósfera durante el estado de la fotosíntesis y lo usan para formar carbohidratos utilizados en la estructura de la planta; liberando a la vez oxígeno (O2) como subproducto. Se considera que los árboles actúan como lo que algunos llaman un sumidero de carbono; lo almacenan en sus ramas, tronco, hojas y raíces. En promedio cada 2 árboles medianos capturan alrededor de 1 tonelada de Co2 durante los primeros 50 años de su vida.

Usted que me hace favor de leerme ya se dio cuenta de que el temporal de lluvia se anuncia escaso, la inmoderada tala de árboles que ha sufrido nuestro estado es una consecuencia. Finalmente le digo que una vez más la solución está en nuestras manos, solo es cuestión de entender… la tierra nos necesita, nosotros la necesitamos más a ella.

ABUELITAS:

Algo muy importante es que podemos y necesitamos plantar árboles frutales, que pertenezcan a nuestra región a fin de respetar el ecosistema local. Los árboles son una cura para muchos problemas ambientales. No sólo son los pulmones del mundo, son el aire acondicionado del mundo, pues enfrían los suelos, permiten que la lluvia regrese, ya que el aire frío que se eleva, equivale a que las nubes no se alejen, sino que dejen caer la bendita lluvia. “El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente”, Proverbio indio. Es cuánto.

