TONALTEPETL

Por Gustavo L. Solórzano

Desde hace tiempo circula en redes sociales un mensaje que habla sobre los riesgos de la deshidratación para las personas mayores. Lo anterior en virtud de que pueden no sentir sed y en consecuencia sufrir los estragos que ello conlleva. Lo preocupante es que no solo las personas mayores están en ese riesgo, sino que también los niños y de hecho, cualquier persona que descuide la ingesta del vital líquido. La cantidad de agua que necesitamos tomar esta en función de nuestras actividades, edad, estado de salud etc. Sin embargo, se sabe que lo conveniente es de dos a tres litros al día, aunque en tiempo de calor suele incrementarse la sugerencia; insisto, depende en gran medida de nuestras actividades cotidianas.

Es necesario tomar en cuenta que el agua es el principal componente químico de nuestro cuerpo y representa cerca del 60% del peso corporal. Cada célula y cada sistema de nuestro organismo depende del agua: ya sea para transportar nutrientes, eliminar toxinas o para mantener hidratados ciertos órganos y tejidos. Si te da sed, es una señal de que tu cuerpo se está deshidratando, es decir, que está perdiendo el agua que necesita para poder cumplir con todas las funciones vitales. En consecuencia es necesario evitar que la sed llegue, sugieren algunos autores; ya que el agua se pierde a través del sudor, de la orina, de la respiración y de las heces fecales o incluso mientras dormimos.

En nuestra ciudad, la época de calor suele presentar temperaturas extremas y es necesario proteger nuestro cuerpo hidratándolo de manera adecuada. Solo que también es importante tener cuidado con los líquidos que ingerimos. Un ejemplo delo anterior lo representan las bebidas “hidratantes”, mismas que no son adecuadas para todas las personas y menos para los menores. Estas fueron hechas para deportistas de alto rendimiento y pueden generar otro tipo de reacciones en quienes no lo son. La alcalinidad en el agua que tomamos es indispensable, de ello depende mantener el equilibrio en nuestra salud, lamentablemente las aguas embotelladas e incluso la de garrafón, son aguas muertas, carentes de nutrientes y los elementos necesarios para nutrirnos, pero de eso escribiré en otra ocasión.

El color de la orina debe ser suavemente amarillo, claro de preferencia, de no ser así quiere decir que la persona no se está hidratando adecuadamente. Saliéndome un poco del tema, es conveniente que a las empresas de agua embotellada, cualquiera que sea su presentación, se les pida un plan de reforestación y reciclado de sus envases, ayudaría mucho al cuidado del medio ambiente y les permitiría mejorar sus ganancias.

ABUELITAS:

Semana mayor, semana santa, tiempo de duelo, de reflexión y oración. Disfrutemos a la familia. Es cuánto.

