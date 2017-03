TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Me gusta decir que “el horno no está para bollos”, lo aprendí de una apreciada amiga y sin duda es una frase que se mantiene vigente. Cuando yo era niño ser un candidato del Pri era ley; representaba la “seguridad” de que ese candidato ya tenía en su bolsa el puesto de elección popular para el que había sido propuesto. Se hablaba de candidatos de altura, de gente que representaba los intereses de la población, etc. Con el tiempo, un sector importante de la sociedad, se lamentaba de que muchas de las personas que arribaron al poder mediante la designación de ese partido, se condujeron de manera distinta, lejana y mostrando más interés de perpetuarse en el poder que una verdadera vocación de servicio social. Lógicamente fueron muchas las acciones que generaron desconfianza, desinterés y hasta rechazo a las formulas propuestas por el hecho de que eran repetitivas, ejemplo 1: candidato a presidente, de ahí a la diputación, luego a presidente de nuevo; ejemplo 2: candidato a diputado federal, luego a senador y después…va de nuez.

En la colaboración anterior expresé mi sentir sobre la participación de Toño Carrillo y Rosa Elena Gómez Tintos, ambos viejos amigos pero jóvenes candidatos. Ayer asumieron la responsabilidad de Presidente y Secretaria del PRI Municipal, firme en sus convicciones y clara en su actuar, Chelena, como afectuosamente la conocemos sus amigos y gente cercana, lo señaló, “buscan recuperar la confianza ciudadana” según narra mi compañero Edgardo Zamora en este mismo medio. Toño Carrillo y Gómez Tintos sin duda son gente de trabajo, militantes con experiencia, serios en su proceder y con ganas de hacer las cosas bien, los conozco, por eso me atrevo a comentar sobre ello. Algo más, aunque no son ricos económicamente hablando, son honrados y no tienen necesidad de andar con chuequencias, eso es digno de mencionarse. Finalmente, Toño Carrillo Avalos, se ha comprometido en que ambos serán la voz de los militantes; algo fuerte, sin duda de gran responsabilidad y lo digo porque sigue sucediendo, las voces de los simpatizantes o militantes no siempre se escuchan y no digamos de quienes piensan distinto.

Suele pasar que quien llega al poder cambia, como candidatos muy suaves y amorosos, serviciales, bromistas y gustosos de salir en la foto que les solicitan, peroooo! Cuando ganan, hasta se hacen los disimulados dice el señor José Vázquez, “cuando nos fue a pedir el voto, viera que dulce se veía, ah pero nomas ganó, ya no quiso ni saludarnos”. “Algunos candidatos ganadores parece que les afecta el puesto en los ojos y en los oídos” dice la señora Rebeka “N”, “pasan por un ladito y mire, ni nos ven ni nos escuchan y eso que les hablo fuerte”. En conclusión, arduo trabajo les espera en su municipio a los nuevos dirigentes, hace bien Toño en reconocer y pedir el apoyo de la sociedad que simpatiza con su partido, “La dirigencia municipal no puede hacer nada si no tiene el apoyo de todos ustedes”, es urgente que la sociedad regrese a los partidos políticos con sus opiniones y respetuosa participación, es necesario que los partidos se oxigenen con gente nueva, que tenga ganas de trabajar y verdadero espíritu de servicio, de no ser así seguirán cavando su propia tumba ante una sociedad cada vez más despierta y participativa. Felicidades Toño y Chelena, mucho éxito.

ABUELITAS:

Quiero enviar una especial felicitación a la Rondalla Magisterial que dirige el Prof. José Enrique Cortes Gaytán, pues están por cumplir quince años de trabajo ininterrumpido en este mes. Con verdadera vocación el Prof. Cortes Gaytán ha logrado conjuntar el talento de 17 jóvenes mujeres y hombres, para aprovechar su virtud musical e integrar una de las mejores agrupaciones musicales de nuestro estado. Prueba de ello es la cantidad de reconocimientos que ha recibido y los concursos que han ganado. Maestro Pepe, compañeras y compañeros, muchas felicidades, aún quedan muchos románticos en espera de escuchar y disfrutar sus canciones. Es cuánto.

Comentarios

Comentarios