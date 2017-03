TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

“No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra”. Mahatma Gandhi.

Sin conocer a Mahatma, mis padres nos inculcaron siempre la máxima conocida que sentencia ver, oír y callar. “Aunque ustedes hayan visto” decía mi madre, “si les preguntan dicen yo no sé nada”. Mis padres fueron estrictos en ese sentido, no meternos en la vida de los demás ni hablar mal de nadie. Naturalmente cuando las personas crecemos tomamos nuestras propias decisiones y en consecuencia necesitamos asumir también la responsabilidad de ello.

Lo anterior lo comparto con ustedes porque hace unos días asistí como ciudadano, a una reunión convocada por el ayuntamiento de Colima. Diversos servidores públicos hablaron sobre sus responsabilidades y se pusieron a las órdenes de quienes ahí nos encontrábamos, nos más de veinte personas. Todo iba bien, hasta que algunos de los servidores públicos del ayuntamiento colimense, les dio por acusar a las anteriores administraciones, con nombres incluyendo al del actual gobernante, de la situación económica que se vive en la presente administración municipal. Que si robaron, que nada hicieron, que los actuales poco o nada pueden hacer, por causa de los saqueos etc.

La verdad no sé si el presidente Héctor Insua esté enterado o sea una consigna con la intención de quedar bien con alguien, no tengo idea de para que lo hagan, sin duda “cuando Pedro habla mal de Juan, habla más de Pedro que de Juan”. Naturalmente me retiré, de nada me asusto ni me doy golpes de pecho, tampoco tengo compromiso con ningún partido, solo que fui invitado para escuchar y hacer propuestas, no para escuchar “habladas en contra de gente que no está presente” y menos “para aguantar vara”, como dijo uno de los que intervinieron a nombre del ayuntamiento de Colima. En fin, me parece una estrategia inadecuada, ya bastante tenemos con la situación de violencia que se vive, como para que aquellos que deben orientar, le aticen al fuego rociando gasolina en lugar de agua, me parece que no se vale.

Cambio de tema:

Recorrer el camino de terracería acompañado por mi abuela, mi madre y mis hermanas, era sin duda algo que hasta la fecha me llena de amor. En mis años de infancia, la calle Santos Degollado desembocaba en las huertas que hoy ocupa el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, bueno, ahora cambió de nombre, expreso mi gratitud como ciudadano a los nuevos concesionarios que han sido sensibles y respetuosos de lo nuestro, conservando el nombre de tan ilustre ciudadana mexicana. Pienso que los colimenses estamos de acuerdo en que se llame EcoParc Griselda Álvarez, enhorabuena y a seguir trabajando por nuestro medio ambiente y las diferentes especies con un trato digno.

ABUELITAS:

Personal de la Secretaría de Educación asignado a la Dirección de Educación Media Superior y Superior, vienen promocionando la Preparatoria Abierta en todos los municipios. Lo anterior con la participación de cada una de las representaciones que tiene la Institución. La respuesta de la población ha sido favorable y sin duda con ello, el Gobierno del Estado sigue cumpliendo con su objetivo de llevar la educación a todos los rincones de nuestro bello Colima. Es cuánto.

