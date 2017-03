TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

La importancia de la alimentación me preguntan algunas personas, para preservar la salud. Sin duda que sí, les respondo, la alimentación va de la mano con una buena salud al margen de la constitución física que la persona tenga. Naturalmente que lo que comemos hoy en nada se compara con la comida de hace treinta años o más. Nuestros padres tenían otra tierra, con mayores nutrientes y menos contaminación. Las condiciones de hoy son distintas y es necesario evitar en lo posible, aquellos productos que utilizan conservadores y que pueden ser dañinos para la salud. “al que le toca le toca” decía mi abuela, “pero no hay que ponerse en el tocadero”. Dicho de otra forma todos tenemos una historia de vida, inicio, desarrollo y fin, sin embargo es importante que lo que hagamos nos de la calidad necesaria para disfrutarla.

Ya lo he señalado de manera reiterada en otras colaboraciones, la acides de nuestra sangre, causante de muchas enfermedades se deriva de excesos en carnes y productos no naturales. La alcalinidad por el contrario, se deriva de una alimentación sana y nos permite mantener y lograr un equilibrio en nuestra salud. Las frutas acidas no deben revolverse con las dulces, ejemplo: jugo de naranja con zanahoria, o bien una, o bien otra. Las verduras no deben recocerse y preferentemente se deben comer en el momento inmediato posterior a su cocción. Es necesario evitar los refrescos embotellados y las bebidas heladas en exceso, esto inflama la mucosa digestiva y a la larga crea otro tipo de problemas en nuestro cuerpo. He compartido con usted que la leche de vaca solo es para los becerros, tenemos ideas heredadas sobre ciertos alimentos, sin saber que tan benéficos o no, pueden ser para nuestro organismo.

La dieta 70, 30 sigue siendo una magnifica opción para todas las personas, incluyendo menores. Verdura, cereales y leguminosas entre otras y tan solo un 30 por ciento de carne, preferentemente blanca como el pollo o el pescado, siempre y cuando el de las plumas sea orgánico. Hoy los componentes químicos que ayudan para engordar y crecer a los animales para su venta al público, suelen estar saturados de productos químicos diversos. Leí que los japoneses respetan la vida del mar y su reproducción siguiendo los meses con “r”, los que no la tienen, en esa temporada no se pesca. Ignoro si sea cierto o no, lo que si se es que la naturaleza necesita un tiempo para descansar y reproducirse en armonía.

La máxima de desayunar como Rey, comer como Príncipe y cenar como Mendigo, sigue vigente en el ámbito de la salud, “que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento” decía Sócrates.

ABUELITAS:

Aunque no todos los cereales son recomendables, usted puede hacer un revoltijo de amaranto, avena integral y semilla de linaza molida, eso le servirá como una fibra excelente, además de nutriente y consumirla licuada con fruta por las mañanas, con agua claro está. El trigo de hoy y sus derivados, dice el Dr. Mercola, ya no es recomendable y sugiere evitarlo. El yogurt no es para todas las personas, ni resuelve todos los problemas de digestión o esbeltez como quieren hacernos creer. Si tiene dudas sobre salud, escríbame, le responderé con gusto. Es cuánto.

