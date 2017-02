TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

El trabajo de un servidor público no siempre es visto y tampoco suele ser valorado del todo; claro está, me refiero a los servidores públicos que saben y les gusta comprometerse con su responsabilidad social. Humanos al fin, la mayoría de los servidores públicos suelen ser personas que buscaron una tribuna para poder acercarse a la gente y contribuir con su beneficio. Es necesario señalar a quienes por circunstancias económicas y hambre de poder, llegan solo para servirse usando el disfraz que les da el puesto, de ellos no hablaré más. Usted que me hace favor leerme seguro sabe qué hace su diputado en el congreso.

Los diputados tienen muchas atribuciones para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como legisladores. Son nuestros representantes en el Congreso y sin duda lo más relevante en ellos es el hecho de estudiar, analizar, debatir y votar iniciativas de leyes y decretos que beneficien a la población que representan. Otra de sus responsabilidades es la gestoría en apoyo a las demandas de los habitantes del distrito al que pertenecen. Así que felicidades a los que si cumplen, a los que si se comprometen y no escatiman tiempo, dinero o esfuerzo para servir. Por cierto, felicito sinceramente al diputado Joel Padilla Peña, quien se ha venido significando por ser uno de los que más proponen y contar con la valiosa aprobación de sus compañeros de cámara. Luego le compartiré a usted apreciable lector un análisis de quien es quien en el congreso de nuestro estado en cuanto al trabajo legislativo.

Cambio de tema; especialista en Optometría y con una amplia experiencia como servidor público destacando entre muchas el haber sido Subdirector de Infraestructura Deportiva del Instituto Colimense del Deporte (1997-2003), Director General del Deporte Estatal del Estado de Colima (2003 2009), Delegado del Conade en nuestro Estado y Consejero Nacional de Sinade en la región 4, entre otras importantes responsabilidades. Juan Roberto González Becerra se acaba de incorporar a la administración gubernamental como Titular de la Representación de nuestro estado en la Ciudad de México. Amigo de todos, Juan Roberto González Becerra es hijo de una noble pareja que decidió adoptar a Colima hace más de medio siglo. Don Roberto y Doña Estela, formaron una familia y se quedaron cautivados por la belleza provinciana de nuestra ciudad para crear un patrimonio al servicio de los colimenses.

Identificado plenamente con el partido político que propuso al entonces candidato José Ignacio Peralta Sánchez, González Becerra, participó activamente en la campaña y reafirmó no solo su experiencia sino también su vocación de servicio. Hombre serio y comprometido con su trabajo e ideales, Roberto González sin duda hará un excelente papel en esta nueva encomienda. Algo importante que en esta época parece que se ha perdido, la tiene González Becerra, es gente leal y le gusta hablar de frente. Sin duda una buena adquisición.

ABUELITAS:

Bien por la iniciativa de los diputados independientes en el sentido de que no se usen los recursos públicos para promocionar los colores partidistas en los edificios públicos. Imparcialidad y sanidad ante todo, en la aplicación adecuada del presupuesto municipal. Existen verdaderas necesidades que requieren ser atendidas. Es cuánto.

Comentarios

Comentarios